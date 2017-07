Martin van Geel kan aan de bak bij Feyenoord

De eerste titel voor Feyenoord in achttien jaar heeft zijn tol geëist. In navolging van Dirk Kuyt, Eljero Elia, Steven Berghuis en Rick Karsdorp is Terence Kongolo de vijfde speler die vertrekt uit Rotterdam. AS Monaco maakte vanavond de komst van de verdediger wereldkundig. Technisch directeur Martin van Geel kan de aankomende maanden dus aan de bak.

Dirk Kuyt

Hij schoot Feyenoord hoogstpersoonlijk naar de titel. En dus was er voor Dirk Kuyt geen mooier moment om zijn carrière af te sluiten. Drie dagen na het kampioenschap maakte Kuyt dan ook bekend zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Daarmee was Kuyt de eerste speler van het kampioenselftal die bij Feyenoord de deur achter zich dichttrok. Als speler althans. En alhoewel Kuyt zijn basisplaats kwijtraakte aan Jens Toornstra kwam hij toch nog tot 31 optredens in de Eredivisie.

Met de transfer van Soufyan Amrabat trok Feyenoord al wel een nieuwe middenvelder aan. Daarnaast wordt ook Jordy Clasie in verband gebracht met een terugkeer naar Feyenoord. Het middenveld van de Rotterdammers lijkt aankomend seizoen hoe dan ook een andere dynamiek te krijgen. Met het vertrek van Kuyt leveren de Rotterdammers immers de nodige ervaring, werkethos en scorend vermogen in. Kwaliteiten die niet één op één lijken te vervangen. Met Jens Toornstra heeft Feyenoord in ieder geval een middenvelder in huis die makkelijk het net weet te vinden. Al wist Toornstra afgelopen seizoen niet buiten De Kuip te scoren. Het lijkt dan ook niet geheel ondenkbaar dat Van Geel de transfermarkt op gaat om nog een aanvallend ingestelde middenvelder naar Rotterdam te halen.

Steven Berghuis

Dat Steven Berghuis zou vertrekken uit De Kuip stond bij zijn komst al vast. De buitenspeler werd immers gehuurd van Watford. Een huurcontract dat op 30 juni af liep. Desondanks is een terugkeer van Berghuis in Rotterdam niet uit te sluiten. Feyenoord zal dan echter wel geduld moeten hebben.

Op dit moment heeft Watford namelijk teveel buitenlandse spelers onder contract staan. Hierdoor is het niet mogelijk om iedereen in te schrijven voor het nieuwe seizoen van de Premier League. Vlak voor de start van de Premier League zal Watford overbodige spelers pas willen lozen. Als Feyenoord zich dan meldt voor Berghuis lijkt het een grote kans te maken om de aanvaller opnieuw in te lijven.

Daarnaast wordt ook Mathieu Dossevi in verband gebracht met een transfer naar Feyenoord. De rechtsbuiten mag vertrekken bij Standard Luik maar moet vooralsnog zo'n vijf miljoen euro kosten. Dat lijkt op dit moment te gortig voor Feyenoord.

Eljero Elia

Vrijwel meteen na het binnenhalen van de titel maakte Eljero Elia bekend te willen vertrekken uit Rotterdam. Zijn missie was immers geslaagd. En dus vertrok Elia naar het Turkse Başakşehir, dat vorig seizoen als tweede eindigde in de Turkse Süper Lig.

In de zoektocht naar een vervanger voor Elia was er weinig creativiteit vereist voor Van Geel. Jean-Paul Boëtius had het naar zijn zin bij KRC Genk maar de Belgische club zag na een verhuurperiode af van verdere samenwerking. FC Basel wilde mee werken aan een vertrek en Feyenoord bood uitkomst. Op 23 juni maakte Feyenoord de rentree van Boëtius naar Rotterdam wereldkundig.

Rick Karsdorp

Met de transfer van Rick Karsdorp raakte Feyenoord vorige maand opnieuw een steunpilaar uit het kampioenselftal kwijt. De verdediger tekende bij AS Roma een contract tot 2022. Wel zorgde zijn transfer voor een goed gevulde portemonnee voor Feyenoord. Naar verluidt maakte AS Roma zo'n veertien miljoen euro over naar Rotterdam. Een bedrag dat door middel van bonussen nog op kan lopen tot negentien miljoen euro.

Van Geel reageerde echter adequaat. Enkele dagen nadat hij de transfer van Karsdorp afrondde werd bekend dat Feyenoord Kevin Diks een jaar huurt van Fiorentina. Al blijft de officiële bevestiging vanuit Rotterdam vooralsnog uit. Feyenoord heeft daarnaast ook nog Bart Nieuwkoop achter de hand als vervanger van Karsdorp.

Terence Kongolo

Vandaag voegde Terence Kongolo zich dus in het rijtje kampioenen dat vertrok uit Rotterdam. AS Monaco had vijftien miljoen euro over voor de verdediger die in Rotterdam nog een tweejarig contract had. Kongolo tekende in Monaco een contract tot 2022.

Een eventuele vervanger voor Kongolo zou AZ-speler Ridgeciano Haps kunnen zijn. Haps zou dan de Nederlandse topclubs voor het uitkiezen hebben want ook Ajax is naar verluidt geïnteresseerd in de linksback. Bovendien zou Haps bij PSV eventueel de opvolger moeten worden van Jetro Willems, op het moment dat hij vertrekt.

Werk aan de winkel voor Van Geel

De transfermarkt is nog 59 dagen open en daarin kan Martin van Geel aan de bak. Een half basiselftal is immers vertrokken uit Rotterdam. Met het aantrekken van Diks en Boëtius haalde Feyenoord inmiddels al twee vervangers binnen. De linksbackpositie lijkt op dit moment de grootste zorg voor Van Geel. Ridgeciano Haps zou een logische vervanger kunnen zijn maar daarvoor is de concurrentie groot. Ook de positie van linksbuiten is op dit moment niet ingevuld, al kan Toornstra ook op die plek uit de voeten. Zijn toekomst lijkt echter op het middenveld te liggen.

Het aantrekken van Berghuis lijkt de meest logische optie maar daarvoor zou Feyenoord geduld moeten hebben. Daarnaast lijkt ook een extra aanvallend ingestelde middenvelder geen overbodige luxe voor Feyenoord. Zeker met het oog op de wedstrijden in de Champions League en het bijbehorende dubbele programma.