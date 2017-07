PSV'er Piroe zet Oranje Onder 19 op het juiste spoor

In een eerste helft die gelijk op ging bleven grote kansen uit. De 0-0 ruststand was dan ook een logisch gevolg. Meteen na rust kwam het duel echrer tot ontbranding. Binnen dertig seconden zette Barkok Duitsland Onder 19 op een 1-0 voorsprong. Lang konden onze Oosterburen echter niet genieten van de voorsprong. Na 49 minuten spelen was het Piroe die uit een corner van Ferdi Kadioglu de 1-1 binnen kopte.

Na ruim een uur spelen was het opnieuw Piroe die het net wist te vinden. Uit een hoekschop van Kadioglu belandde de bal via Dani de Wit bij Piroe die voor de 1-2 tekende. Een kwartier later wist de aanvaller zijn hattrick te voltooien en leek de zege Oranje Onder 19 niet meer te kunnen ontgaan. In de blessuretijd zorgde de ingevallen Jay-Roy Grot nog voor een slotakkoord door de 1-4 achter doelman Bansen te schieten.

Omdat Engeland Onder 19 eerder vandaag met 0-2 van Bulgarije wist te winnen gaat Oranje momenteel aan de leiding in poule B. Daarmee heeft Nederland een eerste stap gezet om voor het eerst in de historie de halve finale van het EK Onder 19 te bereiken. In totaal nam Nederland immers vier keer deel aan het jeugd EK. Zowel in 2010, 2013, 2015 als 2016 strandde Oranje Onder 19 daarbij in de groepsfase van het toernooi.

Donderdag vervolgt Nederland het toernooi. Om 15:30 uur Nederlandse tijd is Engeland de volgende tegenstander van Oranje.

Duitsland - Nederland 1-4 (0-0). 46. 1-0 Barkok, 49. 1-1 Piroe, 65.1-2 Piroe, 79. 1-3 Piroe en 90+1 1-4 Grot.

Opstelling Oranje Onder 19: Bijlow; Bakboord, Dekker, Obispo, Carolina, De Wit, Koopmeiners, Kadioglu (85. Grot), Nunnely (80. Lang), Piroe, Dilrosun.