De vier Nederlandse voorgangers van Kongolo bij AS Monaco

Weinig mensen in de voetbalwereld zagen de transfer van Terence Kongolo naar AS Monaco aankomen. Gisteren werd bekendgemaakt dat de Monegasken volgend jaar over de diensten van de verdediger kunnen beschikken. De drievoudig international van Oranje heeft voor vijf jaar getekend en levert Feyenoord zo'n vijftien miljoen op.

Monaco en Nederlanders zijn nog niet heel bekend met elkaar, want maar vier spelers gingen Kongolo voor in het prinsdom. De laatste voetballer die actief was voor Monaco was Maarten Stekelenburg. Kongolo is dus de vijfde Nederlander die het shirt van Monaco zal dragen. Slechts één van zijn vier voorgangers groeide uit tot een bepalende speler bij de club.

Bert Carlier

De eerste Nederlander in dienst van Monaco was Bert Carlier. Lang geleden, want de Limburgse aanvaller streek al neer aan de Cote d'Azur in 1958. Carlier kwam over van Fortuna '54, waar hij in 1957 de KNVB beker won. Een jaar later keerde hij terug naar Frankrijk, eerder speelde hij namelijk al voor Straatsburg, om bij Monaco te gaan spelen.

Hij hield het lang vol, want hij speelde in totaal zes seizoenen voor Monaco. Uiterst succesvol. Hij werd zelfs tot vier keer toe gekroond tot beste linksbuiten van de Ligue 1. Carlier was populair in het kleine staatje, zo werd hij zeer gewaardeerd door Prins Rainier III en Grace Kelly. In Monaco maakte hij in zes jaar 36 doelpunten en won hij zowel de beker als het kampioenschap tweemaal. Begin mei van dit jaar overleed Carlier.

Ruud Suurendonk

De tweede Nederlander arriveerde in 1972 in Monaco. In tegenstelling tot Carlier bleef hij niet lang, want Suurendonk speelde maar één seizoen bij de Monegasken. Suurendonk was niet succesvol, want waar Carlier kampioen werd, degradeerde Suurendonk juist. Eind 2013 zei hij daarover tegen Goal.com: "Monaco had destijds een heel slecht elftal. Er was geen entourage, weinig publiek en het salaris was ook niet denderend."

"In die tijd had je nog geen spelersmakelaars. Toen ik tekende was de Franse frank zeventig cent waard en die waarde daalde naar veertig cent. Dat viel tegen. Na het seizoen ging ik weer weg. Cor van der Hart was toen trainer van AZ en sliep een weekje bij me in Monaco. Hij wilde me naar AZ halen en daar had ik wel oren naar."



Suurendonk op de tribune in de ArenA

Nacer Barazite

Wie ook niet in het beste Monaco uit de geschiedenis terechtkwam, was Nacer Barazite. De middenvelder annex aanvaller werd in de winterstop van 2012 overgenomen van Austria Wien, maar zou bij Monaco maar elf keer tussen de lijnen verschijnen, ook nog in de Ligue 2. Het net wist hij niet te vinden in Frankrijk.

Tegen Voetbal International schetste hij zijn situatie toen als volgt: "Tijdens de zomer gaat hier veel veranderen, dat moet in mijn voordeel uitpakken. De laatste maanden heb ik weinig gevoetbald. Maar voor de lange termijn is AS Monaco een goede keuze. Deze club is heel ambitieus, dat merk je aan alles." Monaco was en is inderdaad ambitieus na de overname van de Rus Dimitri Rybolovlev, getuige de halve finale plaats in de Champions League van dit jaar. Maar in het voordeel heeft dat niet gewerkt voor Barazite, want in 2014 liet Monaco hem zonder slag of stoot naar FC Utrecht gaan.

Maarten Stekelenburg

Ook de vierde Nederlandse Monaco-speler kende weinig geluk, want Maarten Stekelenburg speelde in zijn enige jaar maar één wedstrijd in de Ligue 1. Monaco had een optie tot koop afgedwongen bij zijn toenmalige club Fulham, maar indruk wist hij dat jaar niet te maken. Hij startte en eindigde het seizoen als reservekeeper, achter de Kroaat Danijel Subasic.

Zijn enige succesje was zijn optreden in de Coupe de la Ligue tegen Olympique Lyon, waar hij de beslissende penalty stopte. In de competitie mocht hij enkel opdraven tegen Stade de Reims, maar zijn periode bij Monaco kan met recht weinig succesvol genoemd worden.