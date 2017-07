Rutten over transfer Kongolo: "Kundig om zo veel geld te beuren"

Terence Kongolo is de laatste in een rij kampioenshelden die Feyenoord de rug toekeert. Bij AS Monaco moet de linksback de opvolger worden van Benjamin Mendy. Fred Rutten gebruikte Kongolo voornamelijk als centrale verdediger. ELF Voetbal sprak met de oud-trainer van Feyenoord.

Was de transfer van Kongolo naar Monaco een verrassing voor u?

"Ik had de overstap niet echt verwacht. Op zijn leeftijd en nog niet als vaste international, dan zo'n transfer maken… Dat heeft me wel verbaasd. Monaco is natuurlijk een club die afgelopen jaar enorm is gegroeid, een team met heel veel talentvolle spelers. Terence past daar wel, want hij is een type die zich snel aanpast. Hij is als type speler heel variabel, waardoor hij denk ik in meerdere competities zou kunnen spelen. Het is alleen de vraag hoe de aanpassing verloopt ten aanzien van de competitie. Hij loopt namelijk nog weleens tegen een blessure aan. Ook het afgelopen jaar stond hij regelmatig aan de kant."

Speelde dat in uw tijd ook al?

"In dat jaar is hij er nooit zolang uit geweest. Maar in die tijd hadden we een heel bewust programma voor hem samengesteld met Arno Philips. Hij kwam toen uit het WK, dus toen hebben we hem soms een paar dagen weggestuurd om rust te creëren."

Op het oog heeft hij fysiek juist alles om uit te groeien tot een goede verdediger in Ligue 1.

"Hij heeft veel facetten die het mogelijk maken om op het allerhoogste niveau te spelen. Hij zal het alleen nog wel moeten waarmaken. In de Franse competitie lopen natuurlijk wel wat andere spitsen rond. Zoals ik Terence ken uit mijn tijd, zal hij door een barrière heen moeten. Hij zal moeten beseffen dat als hij een topspeler wil worden, hij ook aan zijn fysiek moet werken. En dat was niet zijn favoriete bezigheid in het verleden. In het begin moesten we hem wel even aanduwen."

Vindt u 15 miljoen een bedrag dat markconform is?

"Voor iemand die dit jaar geen interland heeft gespeeld, is het heel kundig zo veel geld te beuren. Als je dat afzet tegen Karsdorp, is het ontzettend veel geld. Het speelt gewoon mee of je wel of geen international bent, want daar moet je laten zien wat je kunt."

Feyenoord verliest nu weer een kampioensspeler. Wordt dat niet problematisch?

"Ik heb het zelf meegemaakt bij Feyenoord. In mijn tijd gingen De Vrij, Martins Indi, Pelle en Janmaat weg. Uiteindelijk hebben we wel weer een aardig team gesmeed met jonge jongens als Terence, Sven van Beek en later Karsdorp. Je verliest nooit je slechtste spelers, dat is een gegeven. Als je goed en adequaat inkoopt, kost het alleen wat tijd."

Haps wordt genoemd als nieuwe linkervleugelverdediger.

"In de markt is er veel vraag naar linkervleugelverdedigers. Het is niet makkelijk om er eentje te vinden. Indien je iemand wil hebben die direct klaar is voor de Champions League, zul je de hoofdprijs moeten betalen. Haps is talentvol, maar dat ben je al gauw in de Eredivisie. Ik denk zeker dat hij door kan groeien, maar of hij klaar is voor een grote club als Feyenoord, zal de praktijk moeten uitwijzen. En Feyenoord is een grote club, hoor."



