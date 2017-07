Hattrickheld Joël Piroe: veeleisend, talentvol en hoop van de natie

Met Robert Lewandowski, Luis Suárez en Zlatan Ibrahimovic als voorbeelden kon een doorbraak van Joël Piroe in de voetbalwereld niet lang uitblijven. De spits van PSV maakte namens Nederland Onder 19 een hattrick op het EK tegen Duitsland. Hoop voor de toekomst dus. Maar wie is dit jonge talent eigenlijk?

Joël Mohammed Ramzan Piroe. Geboren op 2 augustus 1999. Dus nog altijd pas zeventien jaar. Toch weet Piroe al een tijd wat hij wil: profvoetballer worden. Dus weet hij ook wat hij níet wil. Dat blijkt wel als je naar zijn lijst met versleten clubs kijkt. Er zijn namelijk spelers van tegen de veertig die minder clubs op hun spelerspaspoort hebben staan. Piroe begon zijn loopbaan bij Quick 1888, kwam via SC Woezik en NEC terecht bij Feyenoord, waarna hij werd opgepikt door PSV.

In Eindhoven vond de aanvaller, die naar eigen zeggen op alle posities voorin uit de voeten kwam, eindelijk wat hij zocht. Een plek om zich te ontwikkelen en door te breken in het betaalde voetbal. Toen hij in 2016 zijn handtekening zette onder een nieuw contract, waren zijn ambities duidelijk. "Dit jaar mijn debuut maken voor Jong PSV en binnen twee jaar hopelijk in het eerste." Best ambitieuze woorden voor de aanvaller die het seizoen daarvoor nog vervroegd werd overgezet van Onder 17 naar het Onder 19-team. Maar talent breekt wetten. Piroe houdt woord. Hij debuteert binnen een half jaar in de belofteploeg van PSV. "Maar ik heb niet het gevoel dat mijn loopbaan te snel gaat."

Roue Verveer

Als 'kleintje Piroe' leeft de spits van PSV voor het voetbal. "Als ik een aantal dagen niet voetbalde, dan gingen mijn voeten kriebelen." Hoewel hij achterin als verdediger begint, wordt hij door zijn trainers al snel voorin gezet omdat hij vaak scoort en meer dan regelmatig mee naar voren komt. Waar het hart vol van is... Dat allemaal overigens onder toezicht van zijn vader, moeder en oom die hem helpen tijdens zijn voetballoopbaan. Tevens is hij goed bevriend met cabaratier Roue Verveer en diens familie.

Very happy to sign my first contract



Piroe met zijn oom, moeder en vader.

Als topscorer van Feyenoord C1 in de landelijke competitie speelt de aanvaller zich in de picture van veel clubs. Waaronder PSV, dat hem binnenhengelt. Piroe heeft Ibrahimovic, Suárez en Lewandowski als voorbeelden en legt de eisen voor zichzelf en zijn clubs dan ook hoog.

Toch hoeft PSV niet bang te zijn dat hij wederom snel een overstapt maakt, ondanks dat eerder Manchester City bijvoorbeeld ook al interesse had in het talent. "De komende jaren wil ik in Nederland blijven en mijn school afmaken. En als jeugdspeler van PSV is het mijn ultieme droom om ooit in het eerste te spelen."

EK-winst

Maar goed. Dat was allemaal vóór hij tegen Duitsland binnen een half uur een loepzuivere hattrick maakte. Als trots en toekomst van onze natie toonde de PSV'er zich enorm scherp voor het doel. Duitsland, dat op alle voetbalniveau's imponeert, werd aan de kant geschoven door Piroe en co. Tijdens dergelijke toernooien zitten echter talloze scouts op de tribune en dus zal er wederom de nodige interesse komen voor Piroe. Kan het talent nieuwe belangstelling uit het buitenland weerstaan?

Piroe: één van de grootste talenten van PSV. Zeventien jaar en komend seizoen vermoedelijk nog én al in het belofteteam van de Eindhovenaren te spotten. Maar eerst wacht nog het restant van het EK Onder 19. En ambitieus als Piroe zich in zijn jeugd al toonde, zo spreekt hij ook over zijn missie met Oranje Onder 19. "We hebben laten zien dat we goed samenwerken. We willen naar de finale. Het EK winnen is ons doel."



