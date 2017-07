Wat is er overgebleven van United's bekerkwelgeest?

Het was voor toenmalig Manchester United-coach Louis van Gaal misschien wel de meest ontluisterende nederlaag in zijn carrière. Zijn team werd met 4-0 afgedroogd door tweededivisionist Milton Keynes Dons. Destijds was de opponent een club in opkomst, maar ondertussen hangt de vlag er een stuk anders bij.

Het zijn voor Milton Keynes Dons bewogen jaren geweest. Zeker de laatste vier seizoenen. De club verwierf in het seizoen 2014/15 internationaal naamsbekendheid door Manchester United een enorme veeg uit de pan te geven. Van Gaal speelde met drie verdedigers, liet twee spelers debuteren en zette een aantal reservespelers aan het werk. Na negentig minuten spelen was zijn League Cup-avontuur voorbij.

En toch: met Javier Hernandez, Danny Welbeck, David De Gea, Jonny Evans, Anderson en Shinji Kagawa in de ploeg had United makkelijk kunnen winnen. Milton Keynes Dons overtrof zichzelf echter mede door twee goals van Will Grigg. De cultheld, tegenwoordig actief voor Wigan Athletic, werd op dat moment verhuurd door Brentford. En hij bewees gelijk zijn waarde.

Een andere sterspeler in de betreffende wedstrijd was Dele Alli. Toen achttien jaar, maakte hij een enorme indruk tegen het grote Manchester United. Niet veel later zou hij overstappen naar Tottenham Hotspur. En toen Grigg na het seizoen terugkeerde bij Brentford, leverden de Dons ook flink in qua doelpunten.

Promotie

De ploeg had inmiddels wel een enorme stap vooruit gezet met promotie naar het Championship. Dat was het gevolg van een tweede plek in de League One. Er moest nieuw beleid worden gemaakt voor het seizoen 2015/16. Een zware missie, zo bleek. Op het tweede Engelse niveau eindigde de club op plek nummer 23. Degradatie naar de League One was een feit.

In het afgelopen seizoen eindigde MK Dons op het derde Engelse niveau als twaalfde. De vorige keer dat dat gebeurde, was in 2010. De bouwstenen voor een glorieuze toekomst lijken op. De Milton Keynes Dons zijn terug bij af.