Redan naar Chelsea: tussenbalans van zijn voorgangers

In februari van dit jaar verzekerde hij nog bij Ajax te zullen blijven. Een klein half jaar later zette Daishawn Redan zijn handtekening onder een contract bij Chelsea. Een contract dat kennelijk meer waard is dan een belofte. Redan is daarmee de zesde Ajacied in drie jaar die een vroege vlucht neemt naar de buitenlandse top. Hoe vergaat het de anderen? Tijd voor een tussenbalans.

Donyell Malen

Geboortedatum: 19-01-1999

Huidige club: Arsenal

Positie: Aanvaller

Verliet Ajax in: 2015

Malen heeft een alleraardigst seizoen achter de rug. De veelzijdige aanvaller begon het seizoen bij Arsenal Onder 18, om als gevolg van goede prestaties te worden doorgeschoven naar de oudste leeftijdscategorie in Engeland: Onder 23. Voor die laatste ploeg maakte hij zeven doelpunten in 22 wedstrijden in de Premier League 2. Bovendien leverde hij twee assists. Arsenal besloot de competitie op de vierde plaats, liefst vijftien punten achter kampioen Everton. Bij Ajax trainde hij met Dennis Bergkamp, maar ook in Engeland had Malen over legends niets te klagen. Zo stond hij bij Onder 18 op het trainingsveld met Thierry Henry.





Mink Peeters

Geboortedatum: 28-05-1998

Huidige club: Real Madrid

Positie: Middenvelder

Verliet Ajax in: 2014

Blessures speelden Peeters het afgelopen seizoen parten. Toch is trainer en clubicoon Guti tevreden over de ontwikkeling die de aanvallende middenvelder uit Nijmegen doormaakte. Zijn oud-teamgenoten bij Ajax ondervonden aan den lijve dat Peeters in Madrid niet heeft stilgestaan. Dankzij twee doelpunten van invaller Mink bereikte namelijk niet AS Monaco maar Real Madrid de kwartfinale van de UEFA Youth League, met daarin als tegenstander: Ajax. In die kwartfinale zag Mink zijn ploeg vanaf de bank een einde maken aan het Europese avontuur van Ajax Onder 19.





Timothy Fosu-Mensah

Geboortedatum: 22-01-1998

Huidige club: Manchester United

Positie: Verdediger

Verliet Ajax in: 2014

Tot aan het ontslag van Louis van Gaal ging het crescendo voor Fosu-Mensah. José Mourinho wilde niet meewerken aan een vertrek, maar is zuinig met speeltijd voor de Nederlandse verdediger. Toch is een prijzenkast met een Europa League, FA Cup, League Cup en Premier League Onder 21-titel niet onaardig voor een negentienjarige.





Javairo Dilrosun

Geboortedatum: 22-06-1998

Huidige club: Manchester City

Positie: Aanvaller

Verliet Ajax in: 2014

Eerder deze week leverde Dilrosun met drie assists een belangrijke bijdrage aan de 4-1 zege van Oranje Onder 19 op de leeftijdsgenoten uit Duitsland. In Engeland verliep het seizoen een stuk moeizamer. Dilrosun kende veel blessureleed, stond tussen november en april aan de kant, om in de slotfase nog drie wedstrijden mee te pikken. In totaal kwam hij vijftien competitiewedstrijden in actie voor Man City Onder 23 en scoorde daarin één keer.





Juan Familia-Castillo

Geboortedatum: 13-01-2000

Huidige club: Chelsea

Positie: Middenvelder

Verliet Ajax in: 2016

Familia-Castillo was in zijn debuutseizoen bij Chelsea een van de uitblinkers van Chelsea Onder 18. Het lijkt erop dat de veelzijdige middenvelder in het nieuwe seizoen vervroegd wordt doorgeschoven naar Onder 23. En dat in, wat hij zelf noemt: de beste opleiding van Engeland.