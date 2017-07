'PSV meldt zich bij FC Groningen voor Padt'

Het zou zomaar een mooie zomer kunnen worden voor Sergio Padt. Mocht hij de lente nog ruiken aan het Nederlands elftal, inmiddels lijkt een nieuwe mijlpaal in de maak: een transfer naar PSV.

Volgens het Dagblad van het Noorden zullen ze Eindhovenaren zich spoedig in Groningen melden voor de 27-jarige doelman. PSV verhuurt Hidde Jurjus in het nieuwe seizoen aan Roda JC, terwijl ook Remko Pasveer (Vitesse) en Jeroen Zoet (Napoli) in verband worden gebracht met een transfer.