Video: SC Heerenveen heeft zijn eigen Lionel Messi

Niet één, niet twee, niet drie, niet vier, niet vijf, maar zes man (!) passeert SC Heerenveen-speler Dennis Johnsen tegen VV Buitenpost, waarna hij op koelbloedige wijze de bal in het doel schiet. Wat een heerlijke Messiaanse dribbel van deze Deense jeugdspeler. Wanneer zien we hem in het eerste van de Friezen in een officiële wedstrijd?