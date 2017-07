'Bod van tachtig miljoen euro niet genoeg voor Real Madrid-ster'

Álvaro Morata staat in de belangstelling van Manchester United. De club van manager José Mourinho heeft naar verluidt een kleine tachtig miljoen euro over voor de voorhoedespeler.

Dat meldt The Sun althans. Volgens het Engelse medium wil zijn werkgever Real Madrid echter een nóg hoger bedrag zien. Zij verlangen nog eens ruim tien miljoen euro meer dan de Engelsen boden.

Toch is het de verwachting dat de deal uiteindelijk rondkomt. Morata is namelijk niet tevreden met zijn rol bij De Koninklijke, terwijl Mourinho na het vertrek van Zlatan Ibrahimovic op zoek is naar een nieuwe diepe spits.