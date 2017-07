Deze talenten krijgen een kans bij Ajax van Marcel Keizer

Mauro Savastano (20)

De Nederlandse linksback, met Italiaanse roots, mocht in 2015 al aansluiten onder Frank de Boer bij het eerste van Ajax. Sterker nog: hij debuteerde al in een officieuze wedstrijd tegen Dinamo Moskou. Maar een echte doorbraak bleef uit voor de jeugdinternational, die in dezelfde lichting als Donny van de Beek speelde. Door het naderende vertek van Mitchell Dijks bij Ajax en het feit dat Daley Sinkgraven liever op het middenveld speelt, mag Savastano mee op trainingskamp met de grote jongens. Kan hij ditmaal wel genoeg indruk maken in de hoofdmacht, zoals hem onder Keizer bij de beloftes dat wel lukte?

Winning team! #trainingskamp #oostenrijk #preseason Een bericht gedeeld door Mauro Alessio Savastano (@mauro_savastano) op4 Jul 2017 om 3:56 PDT



Damil Dankerlui (20)

Ook Dankerlui is linsksback van beroep. Of: "aanvallende verdediger", zoals hij zichzelf het liefst noemt. Veel loopvermogen, een goed schot en een prima voorzet. Hij werd vroeger vaak vergeleken met Nicolai Boilesen, al is het voor Dankerlui niet te hopen dat het met hem hetzelfde in Amsterdam afloopt als met de Deen. Daar heeft het overigens ook geen enkele schijn van. Na zijn debuut bij Jong Ajax in 2013 (!) duurde het een tijdje voor hij een vaste waarde werd bij de beloftenploeg. Begin 2015 was het echter dan zo ver en onder Marcel Keizer ontwikkelde hij zich een jaar later weer verder. In alle opzichten is hij dus klaar voor de volgende stap: de vaste linksachter van Ajax 1 worden.

Doing my thing day in day out! But like always, it's grind time Een bericht gedeeld door Damil Dankerlui (@damilds) op29 Jun 2017 om 7:55 PDT

Noussair Mazraoui (19)

Veel mensen in Amsterdam zullen het jammer vinden dat de gewaardeerde kracht Kenny Tete op het punt staat om te vertrekken bij Ajax. Maar Mazraoui ongetwijfeld niet. Al tien jaar zit de rechtsachter in de jeugdopleiding van Ajax en alle ploegen heeft hij doorlopen, nu hij ook in de Jupiler League de nodige minuten maakte. Bovendien maakt hij makkelijk een doelpunt en kreeg hij eerder bij Jong Ajax al het vertrouwen van Keizer. Op het moment dat Tete inderdaad zijn overstap wereldkundig maakt, hoeft Ajax de transfermarkt niet op. Mazraoui kan de positie van de Oranje-international 'gewoon' overnemen.

Leon Bergsma (20)

De zoon van oud-profvoetballer van Hans Bergsma begon afgelopen seizoen nog op de tribune bij Jong Ajax, maar maakte als 'een type Frank de Boer' al snel indruk op Keizer. Een goede voetballer, kan het middenveld indribbelen en ziet het spel uitstekend. Over de fysieke kracht zoals de al doorgebroken Matthijs de Ligt die heeft hij, beschikt 'ie weliswaar niet. Mede daardoor is hij echter wel meteen een geweldige aanvulling op zijn compaan. Keizer neemt hem mee op trainingskamp als een beloning voor zijn stormachtige ontwikkeling van het afgelopen jaar. En wat als Davinson Sánchez toch vertrekt na zijn geweldige debuutjaar?