Pepe naar Besiktas: schot in de roos of groot risico?

De Turkse Süper Lig is dé bestemming voor geroutineerde spelers die zichzelf voor hun voetbalpensioen nog één keer willen bewijzen. De afgelopen jaren hebben Besiktas, Fenerbahçe en Galatasaray veel ervaren vedetten aangetrokken. Gaat Pepe de succesvolle aanwinsten achterna of komt mengt hij zich in het rijtje van geflopte nieuwelingen?



Robin van Persie: flop

De topscorer aller tijden van Oranje voegde zich in de zomer van 2015 met een flink verwachtingspatroon bij de selectie van Fenerbahçe. Van Persie had bijna tweehonderd Premier Leaguedoelpunten op zijn naam staan in dienst van Arsenal en Manchester United toen hij tekende bij de club uit Istanbul. De spits moest Fener naar meerdere titels leiden, maar de fans kwamen bedrogen uit. Dit seizoen scoorde de Nederlander slechts negen keer in 24 wedstrijden. Bovendien maakte hij zich niet bij iedereen populair door in een wedstrijd tegen Besiktas zijn voormalig ploeggenoot Oguzhan Özyakup te provoceren. De twee speelden eerder samen bij Arsenal, waar Özyakup nooit doorbrak.







Diego: flop

Diego Ribas da Cunha, beter bekend als Diego, tekende als grote vedette voor Fenerbahçe in 2014. De aanvallende middenvelder maakte vooral naam bij Werder Bremen, VfL Wolfsburg en Atlético Madrid, waar hij uitblonk met prachtige vrij trappen, afstandsschoten en assists. In Turkije leek de Braziliaan het spelletje echter totaal te zijn verleerd en werd zijn periode in Istanbul één groot fiasco. Slechts acht doelpunten en meerdere kilo's later keerde Diego al na twee seizoenen terug naar zijn geboorteland, waar hij overstapte naar Flamengo.





Diego lag wegens zijn forse salaris (en gewicht) niet goed bij de eigen supporters



Wesley Sneijder: top

Sneijder is de tegenpool van Diego als het gaat om succes in Istanbul. De in Utrecht geboren middenvelder speelt inmiddels vier jaar in Turkije en heeft zijn prijskaartje van zeven miljoen euro dubbel en dwars terugbetaald. Sneijder speelde bijna tweehonderd wedstrijden voor Galatasaray en maakte 45 doelpunten. Als onbetwiste basiskracht pakte hij twee keer het landskampioenschap en drie keer de beker. De Nederlander groeide in het Türk Telekom Stadion razendsnel uit tot een echte publiekslieveling. Een mogelijke transfer deze zomer zou de fans van Galatasaray dan ook verbouwereerd achterlaten.







Nigel de Jong: flop

We kennen Nigel de Jong allemaal als een pitbull op het middenveld die zijn directe tegenstanders met huid en haar opvreet. Toch mogen we niet vergeten dat de 81-voudig Nederlands international ook beschikt over een prima bagage aan andere kwaliteiten. Galatasaray hoopte deze kwaliteiten te kunnen benutten toen de Turkse club hem vorig jaar transfervrij overnam van het Amerikaanse LA Galaxy. Tot dusver weet de verdedigende middenvelder nog allerminst te overtuigen en blonk hij, niet geheel verrassend, vooral uit met het pakken van kaarten. Alleen al in de Turkse beker verzamelde hij vier gele prenten in slechts zes wedstrijden.





Ajax-icoon De Jong zit de laatste maanden vooral op de bank bij Galatasaray



Ricardo Quaresma: top

Pepe is niet de eerste ervaren Portugees die een contract tekent bij Besiktas. Ricardo Quaresma is zijn meest recente voorganger. De frivole dribbelaar, volgend seizoen dus ploeggenoot van Pepe, stond jarenlang bekend als een enorm talent. Door een gebrek aan mentaliteit mislukte Q7 echter compleet bij Barcelona, Internazionale en Chelsea. Een stap naar Besiktas bleek het medicijn dat de buitenspeler nodig had. Quaresma blinkt uit met mooie passeerbewegingen en kan zorgen voor een fantastische assist. Dit seizoen liet de baltovenaar zich vooral zien in de Champions League met drie doelpunten en drie assists in de groepsfase. Vooral zijn voorzet tegen Benfica was om je vingers bij af te likken.







Guïza: flop

De nieuwe generatie zal niet direct warme herinneringen hebben aan de naam Guïza, maar de Spaanse spits ontpopte zich in 2008 tot een nationale volksheld. Tijdens het EK van 2008 in Oostenrijk en Zwitserland scoorde de aanvaller twee keer, waaronder in de halve finale tegen Rusland. Door zijn goede prestaties in het Spaanse elftal kon Guïza rekenen op interesse van verschillende Europese topclubs. Fenerbahçe trok uiteindelijk aan het langste eind en maakte liefst veertien miljoen euro over naar RCD Mallorca. Het bleek een van de slechtste transfers ooit voor de Turkse club en drie jaar later vertrok de miskoop transfervrij naar Getafe. De inmiddels 36-jarige spits zit tegenwoordig zonder club en zal in Istanbul niet herinnerd worden door zijn doelgerichtheid...