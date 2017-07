Lacazette en de Franse erfenis van Thierry Henry en Yaya Sanogo

Lacazette krijgt in de strijd om de spitspositie te maken met Olivier Giroud. De directe concurrent van de splinternieuwe aanwinst wordt vaak bekritiseerd, maar krijgt in het Franse elftal de voorkeur boven Lacazette. Qua speelstijl lijken de twee totaal niet op elkaar. Giroud is een echte targetman die een bal vast kan houden en het vooral moet hebben van zijn duelkracht in de lucht. Lacazette beschikt over een fluwelen techniek en kan een mannetje passeren. Wie weet heeft Arsène Wenger een systeem in petto waarbij er ruimte is om de kwaliteiten van beide spitsen optimaal te benutten.



Wedstrijden: 227

Doelpunten: 98



Het moge duidelijk zijn dat Thierry Henry de beste Arsenal-spits aller tijden is. De all-time topscorer van de Engelse club was van onschatbare waarde toen hij met The Gunners ongeslagen landskampioen werd in 2004. Henry scoorde ruim tweehonderd keer in het shirt van Arsenal en de een was nog mooier dan de ander. Vooral zijn wereldberoemde treffer tegen Manchester United staat nog altijd in het geheugen gegrift van iedereen die Arsenal een warm hart toedraagt.



Wedstrijden: 371

Doelpunten: 227







Ook Sylvain Wiltord maakte in het seizoen 2003/04 deel uit van The Invincibles. De Fransman was meer dienende speler dan een 'echte' spits en kon ook uit de voeten op de vleugels. Toch behaalde Wiltord met veertig doelpunten in vier jaar tijd geen verkeerd gemiddelde voor een valse nummer negen. Later speelde de aanvaller nog voor Olympique Lyon, Olympique Marseille, Stade Rennes, FC Metz en FC Nantes.



Wedstrijden: 165

Doelpunten: 40





Arsenal betaalde in 2000 ruim zeventien miljoen euro voor Wiltord



Wie de naam Yaya Sanogo hoort denkt niet direct aan een fantastische spits die furore maakte met honderden doelpunten. De nog altijd pas 24-jarige Sanogo maakte in 2013 de overstap naar Arsenal, maar werd nooit de afmaker die Wenger in hem zag. Kenmerkend voor de slungelige spits was zijn mislukte periode op huurbasis bij Ajax. De boomlange aanvaller speelde slechts zes wedstrijden in het eerste elftal van de Amsterdammers en scoorde niet één keer. Zelfs wanneer Sanogo het net wél wist te vinden verpestte hij het meteen met een mislukte vreugdedans.



Wedstrijden: 20

Doelpunten: 1







Nicolas Anelka maakte als clubhopper pur sang in 1997 de overstap naar Arsenal. De Londense club maakte destijds iets minder dan één miljoen euro over naar Paris Saint-Germain. Het bleek een fantastische deal, want slechts twee jaar later nam Real Madrid de spits over voor liefst 35 miljoen euro. Later speelde Anelka in dienst van Liverpool, Manchester City, Bolton Wanderers, Chelsea en West Bromwich Albion vooral tégen Arsenal. In totaal speelde de Franse goalgetter voor twaalf clubs.



Wedstrijden: 76

Doelpunten: 26





Anelka speelde vaker tegen Arsenal dan met



Sanogo is niet de enige Fransman die niet succesvol was als spits bij Arsenal. Jérémie Aliadière stond in zijn geboorteland bekend als een enorm talent, maar wist die belofte nooit in te lossen in de Premier League. De aanvaller kreeg genoeg kansen en speelde bijna vijftig wedstrijden in het shirt van Arsenal. Slechts vijf doelpunten later nam hij in 2007 via de achterdeur afscheid door naar Middlesbrough te vertrekken. De inmiddels 34-jarige spits is momenteel transfervrij nadat FC Lorient zijn aflopende contract niet verlengde.



Wedstrijden: 46

Doelpunten: 5