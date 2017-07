'Douglas Costa tekent contract in Manchester'

Douglas Costa speelt volgend jaar in Manchester, zo meldt BILD. De Braziliaan leek op weg naar Juventus, maar die transfer is naar verluidt van de baan. De mislukte overgang betekent een nieuwe kans voor Manchester City en Manchester United.

Costa vertrok in 2015 nog voor dertig miljoen euro naar Bayern München, maar is inmiddels op het tweede plan beland. De dribbelaar scoorde het afgelopen seizoen slechts vier keer in de Bundesliga en kan op zoek naar een nieuwe club. Beide clubs uit Manchester lijken nu verstrikt in een rechtstreeks duel om de handtekening van de 26-jarige linksbuiten.