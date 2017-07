Ambitieuze Frenkie de Jong: "Dit seizoen echt doorbreken"

“ Ik oog nonchalant. Maar dat is nu eenmaal mijn houding.”

Bij Willem II kon Frenkie de Jong ondanks een nederlaag toch tevreden van het veld stappen. Als hij maar lekker had gespeeld, dan was er geen kind overboord. Nederlagen werden ingecalculeerd. Hoe anders is dat in Amsterdam. "Verliezen wordt als een schande ervaren. Vanaf de F'jes draait alles om de winst. Maar dat niet alleen: er moet worden gewonnen met goed voetbal. Als je kijkt naar de jongens die hier zijn opgeleid: ze zoeken altijd de voetballende oplossing. Dat zit in hun DNA", zegt De Jong in de nieuwste ELF Voetbal.



Hij herinnert zich een uitwedstrijd met Jong Ajax tegen Fortuna Sittard, begin februari. "We waren met een goed team naar Sittard gekomen. Veel jongens uit het eerste. Na een kwartier stonden we al met 2-0 voor. Het liep als een trein, geen vuiltje aan de lucht. Kregen we er in de tweede helft vijf om de oren. Vijf! Ik begrijp nu nog steeds niet hoe dat kon gebeuren. Maar ik kan me de terugreis nog haarfijn voor de geest halen. Het was doodstil in de bus. We schaamden ons om terug te komen in Amsterdam."



Flegmatiek

Het was een wedstrijd waarin de grootste valkuil van Frenkie de Jong zich etaleerde. De middenvelder wil nog weleens flegmatiek ogen, alsof het spel volledig aan hem voorbijgaat. "Dat hoor ik wel vaker. Ik oog nonchalant. Maar dat is nu eenmaal mijn houding. Als ik echt flegmatiek zou zijn, zou ik het hier niet lang volhouden."







Dat is een van de grote voordelen van het trainen met goede voetballers, stelt De Jong. "Je wordt gedwongen om sneller oplossingen te zien. Om sneller te handelen, sneller te passen. De verdedigers zijn ook sneller en sterker. Er zit een hoop agressiviteit in jongens als Davinson Sanchez, Kenny Tete, Joël Veltman en Matthijs de Ligt. Dan kun je niet lopen lanterfanten. Dan zet je vanzelf je actie sneller in en bescherm je de bal beter. Dat gaat automatisch."



Doelstelling

Van binnen brandt het verlangen om een van hen te worden. "Natuurlijk merk ik om me heen dat het heel bijzonder is om speler van Ajax te zijn. Maar daar moet ik niet te lang bij stilstaan, mijn carrière staat pas aan het begin. Ik probeer hard te werken om basisspeler te worden. Dát is het doel. Leuk allemaal hoor, dat meetrainen. Maar ik wil vooral zelf op het veld staan. Iedere wedstrijd. Ik denk dat ik me bij Jong aardig heb ontwikkeld. Nu moet ik het in het eerste laten zien. Volgend seizoen wil ik echt doorbreken. Daar moet ik vol voor gaan", aldus Frenkie de Jong.



