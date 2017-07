Waarom PSV Hirving Lozano zo graag wilde hebben

“ Chucky had even tijd nodig om een teamspeler te worden.”

De Visser, scout van Chelsea en in het verleden werkzaam bij PSV, kent Hirving Lozano al jaren vanuit zijn speurwerk in Midden- en Zuid-Amerika. De Visser is onder de indruk van de aanvaller, na Carlos Salcido, Francisco Maza Rodríguez, Andrés Guardado en Héctor Moreno de vijfde Mexicaan ooit bij PSV. "Het heeft vast geholpen dat die jongens het eerder goed hebben gedaan bij PSV. Ik neem aan dat Lozano hen even heeft gebeld of gesproken bij de nationale ploeg", zegt De Visser in de nieuwste ELF Voetbal.



"Hij is een hele interessante speler. Als jeugdspeler heb ik Lozano al een aantal keer gezien. Op welke toernooien dat was zou ik heel even in mijn rapporten moeten nakijken. Maar de laatste keer dat ik Lozano wat vaker heb bekeken was tijdens de Copa América Centenario, vorig jaar zomer. Lozano maakte toen indruk op mij, als invaller. Hij is een hele snelle jongen op de vleugels. Maar wel efficiënt snel, zoals ik dat noem. Hij behoudt de controle over zijn lichaam op hoge snelheid. Je hebt ook jongens die heel erg snel zijn, maar daar bijna geen raad mee weten. Bij Lozano hoef je de hekken niet open te zetten", aldus De Visser.



Lastig, maar talentvol

Hans Westerhof was tot een paar jaar geleden technisch directeur bij Pachuca en kent Lozano als sinds zijn twaalfde. Lozano was geen prettige puber, vertelt Westerhof. "Sommige jongens zijn dan rebelser dan anderen. Mijn zoon Wout werkt nu nog in de jeugdopleiding van Pachuca. Hij is bij een aantal jeugdteams trainer geweest van Chucky. Nou, hij zette hem weleens op de bank. Ook al werd ons snel duidelijk dat Chucky een van de meest talentvolle jongens was. Daarom moet je als trainer ook heel bewust zijn van in welke fase van hun leven jongens zitten. Ze moeten zichzelf ontdekken. Dat was bij Ajax niet anders. Zo waren Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder niet de makkelijkste jongens, maar wel talentvol. Die stuur je dan niet zomaar weg als ze even lastig zijn. Je moet daar als coach ook mee leren omgaan."



Westerhof nodigde Lozano geregeld uit voor een gesprek op zijn kantoor. "Ik hoorde dan van trainers dat hij zijn ogen nog moest openen op het veld. Hij was snel, doelgericht en behendig, maar altijd en overal ging de trukendoos open. Ook op momenten dat het niet zo handig was. Hij miste een beetje het overzicht. Dat hoort ook bij jongens van die leeftijd. Die willen alles op hun eigen manier doen. Chucky had even tijd nodig om een teamspeler te worden. Dat is hij in de loop der jaren geworden."



