De impasse waarin de toekomst van Sneijder verkeert

In Turkije zijn de supporters op bepaalde gebieden een tikkeltje fanatieker dan in Nederland. PSV kon bij de transfer van Hirving Lozano rustig op Twitter melden dat de club hem op het vliegveld aan het opwachten was. Weinig fans die meteen op Eindhoven Airport af kwamen stormen. In Turkije ligt dat iets anders. Als Turkse supporters ook maar het gevoel ruiken dat een speler mogelijk op een vliegveld zou kunnen landen, komen ze er als wespen bij een flesje ranja op af. We zagen het in een extreem geval bij Pepe. De Portugese verdediger transfereerde deze week naar Besiktas en zag bij zijn aankomst massa's fans voor zich. Gezien het feit dat hij er was om een transfer af te ronden, keek niemand van de beelden op. Dat Wesley Sneijder - al een tijdje contractspeler van Galatasaray - woensdag een vergelijkbaar ontvangst kreeg bij zijn landing in Istanbul, is verrassender. "Wij verkopen Sneijder niet", was de boodschap van de fans.

Great welcome by the fantastic supporters of @galatasaray for @sneijder10official @playersunited Een bericht gedeeld door Guido Albers (@galbers9) op 4 Jul 2017 om 4:49 PDT

De geste van de fans was vooral bedoeld als steunbetuiging richting Sneijder. De toekomst van de middenvelder bij de club is namelijk heel onzeker. Volgens de NOS had de Nederlander bij zijn aankomst nog geen idee wanneer hij zich op de club mocht melden en trainer Igor Tudor liet al weten geen plek voor een nummer tien in zijn elftal te hebben. En alsof dat nog niet genoeg signalen zijn die hinten naar een breuk tussen Sneijder en Galatasaray, haalde de Turkse club met Younès Belhanda al een opvolger voor hem in huis. De Marokkaan komt over van Dinamo Kiev.

Een vertrek van Sneijder is voor Galatasaray in meerdere opzichten financieel aantrekkelijk. Ten eerste is het de laatste kans nog iets te verdienen aan de recordinternational van Oranje. De middenvelder heeft een gelimiteerde transfersom van 7,5 miljoen euro. Als die betaald wordt, ontvangen de Turken het aankoopbedrag van Sneijder terug en kunnen ze zelf weer wat meer doen op de transfermarkt. Ten tweede drukt Sneijder met zijn riante salaris (zo'n 3,2 miljoen euro op jaarbasis) flink op het loonhuis van Galatasaray. De situatie is zo ernstig, dat de club volgens het Turkse Sporx de speler contractontbinding aanbood. Omdat Sneijder dan af zou moeten zien van bepaalde bonussen en zelfs een schadevergoeding zou moeten betalen, stemde hij niet met het voorstel in.

Clubs in de rij

Sneijder hoeft niet nerveus te worden over zijn toekomst, want de clubs staan voor de Nederlander in de rij. Lang leek Sampdoria in pole-position te liggen voor de middenvelder en Sneijder zou zelfs onderhandeld hebben met de Italianen. Ondanks dat de ex-speler van Ajax, Real Madrid en Internazionale bereid was om flink in te leveren, kwamen beide partijen niet tot een vergelijk. Van de interesse zou weinig meer over zijn.

Desondanks heeft Sneijder nog genoeg andere opties. In Europa worden Zenit St. Petersburg - waar zijn voormalige Galatasaray-trainer Roberto Mancini de scepter zwaait - en Bologna genoemd, terwijl hij ook naar het Midden-Oosten of de Verenigde Staten kan. Juist die laatste optie zou Sneijder momenteel overwegen. In de VS heeft de recent gestichte profclub Los Angeles FC interesse en een transfer naar die club zou Sneijders vrouw Yolanthe Sneijder-Cabau de kans geven een filmcarrière in Amerika na te jagen. Het nadeel is dat hij uit beeld zou raken voor het Nederlands elftal, waarmee hij graag nop op het WK 2018 uit zou willen komen. Volgens het AD ziet de middenvelder een transfer binnen Europa als een korte termijnproject, terwijl een oversteek over de Atlantische Oceaan voor de lange termijn zou zijn.

Ondertussen koestert een Fenerbahçe-fan op Twitter andere hoop over de toekomst van Sneijder.

Sneijder wil blijven

En Sneijder zelf? Die beweert prima op zijn plek te zitten in Istanbul. "Ik wil bij Galatasaray blijven. Aan het einde van het seizoen wordt er een WK gespeeld en ik wil met het Nederlands elftal voor die beker strijden", liet hij tegenover Sporx optekenen. Voor de fans die de tijd namen hem woensdag op te wachten op het vliegveld waren het de woorden die zij even moesten horen. De vraag is of het niet meer dan een zoethoudertje is. Dat Sneijder in september nog voor Galatasaray speelt, lijkt namelijk op dit moment uitgesloten.