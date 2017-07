Van Marwijk: "Tegengestelde belangen bij Feyenoord bij transfers"

“ Als je een goed jaar hebt gehad, dan ligt de druk er sowieso”

Feyenoord is slachtoffer van het eigen succes geworden. Het kampioenschap in Rotterdam-Zuid leverde Feyenoord natuurlijk heel veel op. Maar zo'n kleine twee maanden na het feest op de Coolsingel is de rook opgetrokken en is Feyenoord liefst vijf basisspelers kwijt. "Het vertrek van Karsdorp en Kongolo had ik ook niet meteen aan zien komen. Maar je weet als club dat er op elk moment spelers van je kunnen worden gekocht. Ook op het allerlaatste moment. Daar kun je boos om worden, maar je kan het niet veranderen", vertelt de coach, die zelf tweemaal eindverantwoordelijke was in De Kuip.

Een oplossing voor het probleem ziet Van Marwijk dan ook niet meteen. "Het gaat erom dat je op transfers anticipeert. Zodra je nog moet reageren, ben je te laat. Bij clubs zijn er altijd schaduwlijstjes. Zelfs bij de amateurs hebben ze al een idee wie ze moeten halen als de plaatselijke linksbuiten vertrekt. Maar soms heb je schaduwlijstjes met vijf spelers die je graag wilt hebben en dan blijkt iemand die daar niet op staat juist een voltreffer. Het blijft dus lastig. Zeker nu iedereen weet dat er momenteel veel geld is bij Feyenoord."



Van Marwijk steunt zijn voormalig pupil: "Van Bronckhorst heeft goed gereageerd op de transfers."

TEGENGESTELDE BELANGEN

Schaduwlijstjes of niet: voorlopig is Feyenoord vijf dragende, ervaren spelers verloren uit het kampioenselftal. En dat terwijl de Champions League wacht. "Op dit moment zijn er tegengestelde belangen binnen de club. Aan de ene kant verkoop je het liefste niemand en ga je met een complete selectie de Champions League in", weet Van Marwijk.

"Maar aan de andere kant is er ook het financiële belang. Als ze 35 miljoen ontvangen voor Karsdorp en Kongolo, backs, dan kun je ze ook moeilijk niet, niet verkopen", vindt hij. "Dat zou voor de club ook niet goed zijn. En voor de spelers zelf vaak ook niet. Zij willen een stap maken. Die belangen lopen momenteel door elkaar bij Feyenoord. Al geldt dat voor bijna alle clubs. Alleen de allergrootsten kunnen megabedragen weigeren. Op Lionel Messi of Cristiano Ronaldo bijvoorbeeld."

PRESTATIEDRUK

Trainer Giovanni van Bronckhorst zal voorlopig nog moeten roeien met de riemen die hij heeft. Toch sprak de coach uit dat hij hetzelfde van Feyenoord verwacht als vorig seizoen. "Een hele goede zaak", meent Van Marwijk. "Als je een goed jaar hebt gehad, dan ligt die druk er namelijk sowieso. Wie je ook kwijtraakt, mensen verwachten gewoon dat je het in elk geval niet minder doet dan een jaar eerder. En als het even kan 't liefst nog beter. Als coach kun je dat dan maar beter ook uitspreken richting je selectie. Die druk van presteren wordt toch niet minder."

Ook op de verhoudingen binnen de groep hebben de vele transfers invloed. Volgens Van Marwijk is daar geen vaste manier om mee om te gaan. "Zo werkt dat nu eenmaal niet in de voetballerij. Je kunt als coach niet zodra er spelers vertrekken vaste regels hanteren om de hiërarchie te veranderen. Dat gaat automatisch en dat moet je aanvoelen. Wat zeg je wel en wat zeg je niet als coach? Volgens mij doet Van Bronckhorst dat voorlopig prima."



Amrabat, Diks, Boëtius zijn voorlopig de nieuwe aanwinsten. Wie imponeert het meest?

AANWINSTEN

Tot slot zijn er nog de nieuwe aanwinsten: Soyfan Amrabat, Jean-Paul Boëtius en Kevin Diks. Hoewel er talloze factoren zijn, van het hebben van een beetje geluk tot en met Kuipvrees, is er natuurlijk altijd de verwachting hoe zij het gaan doen. Naar wie van die drie kijkt Van Marwijk het meeste uit in het shirt van Feyenoord? "Het is niet zo dat ik me per se verheug op één speler. Ik ben natuurlijk druk als bondscoach van Saoedi-Arabië, dus kan niet alles op de voet volgen. Dan kijk je toch anders. Maar Amrabat is mij bij FC Utrecht zeker een paar keer positief opgevallen. Dus naar hem ben ik wel benieuwd."