'FC Twente ziet middenvelder naar Engeland vertrekken'

Kamohelo Mokotjo staat op het punt naar Brentfort te vertrekken. Volgens Tubantia is de middenvelder momenteel in Engeland om de transfer af te ronden.

FC Twente zag het vertrek van Mokotjo wel aankomen, omdat de Zuid-Afrikaan nog maar een contract voor één jaar heeft. Door hem nu te verkopen, kan de club nog wat geld voor hem incasseren. Over de hoogte van de transfersom, doet Tubantia echter geen uitspraken. FC Twente nam Mokotjo in 2014 over van PEC Zwolle.