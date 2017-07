Wat zijn de perspectieven van Kongolo bij AS Monaco?

Terence Kongolo tekende deze week een contract bij AS Monaco. Van Feyenoord naar de halvefinalist van de Champions League; het lijkt een grote stap. Het is dan de vraag hoeveel perspectieven Kongolo heeft in het vorstendom.

Kongolo heeft een immens voordeel dat hij op twee posities kan spelen. Hij is als linksback en als centrale verdediger inzetbaar en heeft op beide plekken andere concurrenten. ELF Voetbal bekeek hoe Kongolo zich tegenover zijn voornaamste concurrenten verhoudt.

Linksback

Benjamin Mendy: Tegenover Mendy lijkt Kongolo vrij kansloos in de concurrentiestrijd. De Franse linksback transfereerde vorig seizoen van Olympique Marseille naar AS Monaco en maakte veel indruk als opkomende linksback. Mendy had met vijf assists een belangrijk aandeel in het kampioenschap van AS Monaco en debuteerde zelfs in de nationale ploeg van Frankrijk.

Jorge Moraes: Jorge is vooral een speler voor de toekomst. Het Braziliaanse talent werd afgelopen winter naar Europa gehaald en mag zich in de luwte aanpassen aan het continent. Het is twijfelachtig of de international van Brazilië Onder 20 al een seizoen in de basis aankan, maar is een prima alternatief bij een blessure of schorsing van Mendy. Kongolo kan zich dus beter op het centrum richten.

Centrale verdediger

Jemerson: Heel ander type dan Kongolo, maar is op dit moment waarschijnlijk beter. Jemerson staat niet bekend om zijn voetballende kwaliteiten, maar beschikt over een goede tackle en is betrouwbaar. De Braziliaan had vorig seizoen een belangrijk aandeel in het behalen van de halve finale van de Champions League.

Kamil Glik: Deze klasbak moet Kongolo niet eens willen uitdagen. De 29-jarige Pool vertrok vorige zomer van Torino naar AS Monaco en bleek een schot in de roos voor de Monegasken. Glik heeft ervaring, maakt zelden overtredingen en is een baken van rust. Lijkt op dit moment een zekerheid voor een van de twee posities van centrale verdediger.

Andrea Raggi: Raggi is een ervaren speler die al sinds mensenheugenis bij AS Monaco speelt. De Italiaan schikt zich waarschijnlijk met een rol in de luwte. Concurrentiestrijd die Kongolo moeiteloos moet en zal winnen.

Abdou Diallo: Diallo is een jeugdexponent van de club, maar lijkt tekort te komen voor het hoogste niveau. Hij is eerder op weg naar de uitgang dan naar het eerste elftal van de club. De 21-jarige verdediger vormt dus geen groot gevaar voor Kongolo.

Als niemand van de huidige verdedigers verkocht wordt, lijkt Kongolo het seizoen te moeten beginnen op de bank. Glik, Jemerson en Mendy zijn in principe een paar klassen beter. De Nederlander lijkt op het eerste oog gehaald als back-up voor de centrale verdedigers, maar zou ook als linksback minuten kunnen maken komend seizoen. Kongolo zal ongetwijfeld aardig wat wedstrijden gaan spelen in het shirt van AS Monaco, maar rekenen op een vaste basisplaats is op dit moment een onrealistische gedachte.