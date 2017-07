Oranje Onder 19 verspeelt eerste kans op halve finale

Oranje Onder 19 heeft een eerste kans op een historische halve finale plaats op het EK laten liggen. Bij winst op Engeland was de ploeg van bondscoach Maarten Stekelenburg verzekerd geweest van een plek in de halve finale. De leeftijdsgenoten van Engeland bleken door een laat doelpunt echter nipt te sterk: 1-0.

Oranje Onder 19 kende in het tweede groepsduel een dramatische start. Al na twee minuten spelen viel Joël Piroe geblesseerd uit. Na een kopduel kwam de spits van PSV ongelukkig ten val, waarna hij per brancard het veld moest verlaten. Afgelopen maandag was Piroe tegen Duitsland nog goed voor een loepzuivere hattrick.

In het verloop van de eerste helft was het Engeland dat de grootste kansen kreeg. Het was echter aan doelman Justin Bijlow te danken dat de Engelsen niet tot scoren kwamen. Met een ruststand van 0-0 mocht Oranje zich dan ook het meest gelukkig prijzen.

In de slotfase van de tweede helft wist Oranje Onder 19 met de minuut dreigender te worden. Uitgerekend op dat moment wisten de Engelsen te scoren. Zes minuten voor tijd was Marcus Edwards Navajo Bakboord te slim af waarna zijn voorzet voor de voeten van Ben Brereton belandde. Die wist wel raad met het buitenkansje en tekende voor de 1-0.

Die achterstand wist Oranje niet meer goed te maken waardoor Engeland zich weet te plaatsen voor de halve finale. Oranje moet door de nederlaag een pas op de plaats maken maar heeft het heft nog volledig in eigen hand. Een overwinning op Bulgarije aanstaande zondag (aftrap 18:00 uur) volstaat voor Nederland om zich voor het eerst in de historie te plaatsen voor de halve finale van het EK.

Engeland - Nederland 1-0 (0-0). 84. 1-0 Brereton.

Opstelling Nederland: Justin Bijlow, Tristan Dekker, Armando Obispo, Jurich Carolina, Dani de Wit, Teun Koopmeiners (85. Rodney Kongolo), Joël Piroe (8. Jay-Roy Grot), Ferdi Kadioglu, Javairo Dilrosun, Navajo Bakboord en Ché Nunnely (57. Noa Lang).