Komt dit Turkse talent naar de Eredivisie?

In 2015 legde Manchester City 2,8 miljoen euro neer om Enes Ünal binnen te slepen. Nul wedstrijden in de hoofdmacht en drie uitleenperiodes later verkochten de Engelsen de Turk voor veertien miljoen euro aan Villarreal. Zo'n woekerwinst; dat smaakt naar meer. En dus klopte Manchester City bij Medipol Basaksehir aan voor een nieuwe Turk: Cengiz Ünder. De Eredivisie lijkt zijn logische volgende bestemming.

Wie is Ünder?

De ranglijst van de Turkse Süper Lig kende het afgelopen jaar een grote verrassing. Achter Besiktas JK zou normaal Fenerbahçe of Galatasaray een logische nummer twee zijn, maar beide grootmachten moesten het tegen een kleine stadsgenoot afleggen. Medipol Basaksehir kroonde zich tot nummer twee van de competitie en had dat succes voor een groot deel te danken aan een van zijn buitenspelers. Op rechts was Edin Visca belangrijk voor de ploeg, maar de Bosniër was niet het paradepaartje van het elftal. Dat was zonder twijfel de linksbuiten. Cengiz Ünder, een negentienjarig talent uit Sindirgi, doorbrak alle ongeschreven wetten dat jonge spelers geen kans krijgen in Turkije en knokte zich in de basis van Basaksehir. Met zeven goals en vijf assists was zijn aandeel in de tweede plaats van de club groot.

Zijn snelle opkomst in het Turkse voetbal werd al gauw beloond met een oproep voor het Turkse nationale team. In november 2016 maakte hij zijn debuut tegen Kosovo, maar Ünder kon als invaller niet bepaald het verschil maken. In maart 2017 was dat anders. In zijn tweede interland, tegen Moldavië, maakte hij zijn eerste doelpunt in het Turkse nationale team en was zijn status als international bevestigd.

De transfer

De ster van Ünder is rijzende en in dat kader lijkt een vertrek uit Istanbul voor de jonge buitenspeler onafwendbaar. De interesse vanuit het buitenland voor 'de nieuwe Dybala', hoe hij in de Engelse media wordt genoemd, is enorm. Manchester United, Manchester City, Chelsea en Tottenham Hotspur zijn in het geruchtencircuit stuk voor stuk gelinkt aan de Turk. Het schappelijke prijskaartje dat aan hem hangt - zo'n 8 miljoen euro - maakt het nemen van een gokje met Ünder al snel de moeite waard. Manchester City lijkt vooraan in de rij te staan. Basaksehir meldde donderdag op zijn website dat het in onderhandeling is met The Citizens.

Basaksehir weet als geen ander dat Ünder waarschijnlijk de club zal verlaten deze zomer en anticipeerde al op zijn vertrek door Eljero Elia binnen te halen. De Nederlandse buitenspeler komt over van Feyenoord en lijkt niet voor een rol op het tweede plan naar Istanbul zijn gekomen. Daar verdient hij waarschijnlijk met zijn salaris van ruim één miljoen euro iets te veel voor.

Waarom de Eredivisie?

Als Manchester City met Ünder aan de haal gaat, zal de Turk waarschijnlijk niet direct voor de club in actie mogen komen. Om in Engeland te kunnen voetballen als speler van buiten de Europese Unie, moet je een werkvergunning krijgen. De makkelijkste manier om deze te krijgen, is door 75 procent van de interlands van de afgelopen twee jaar te spelen. Hier voldoet Ünder niet aan, dus moet hij aan bepaalde subjectieve eisen voldoen. Als Manchester City bij de beroepscommissie kan aantonen dat Ünder een onbeschrijfbaar groot talent of een aantoonbare versterking voor het eerste elftal is, maakt hij kans op een werkvergunning. Beide criteria lijken echter niet van toepassing.

En dus moet Manchester City Ünder verhuren om hem speelminuten op te laten doen. En dan komt de Eredivisie in beeld. De Engelse club koestert warme banden met de Nederlandse competitie en leende het afgelopen jaar spelers uit aan PSV, FC Twente, SC Heerenveen en NAC Breda. Manchester City gelooft in de Eredivisie als opleidingscompetitie en heeft een groot netwerk in het land, waardoor het vinden van een geschikte club voor Ünder niet lastig zal zijn. Bovendien heeft de Nederlandse competitie met de ontwikkeling van Ünal goede reclame voor zichzelf gemaakt.

De Eredivisie verloor in Ünal een van zijn smaakmakers, maar lijkt er een nieuwe jonge Turk voor in de plaats te krijgen. Op basis van het onderstaande filmpje, is dat absoluut geen straf.