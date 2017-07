Clubloos: Pele van Anholt

Vele transfers worden deze zomer voltooid, maar toch zijn er ook genoeg spelers die nog geen nieuwe club gevonden hebben. Hoe komen zij de zomer door en wat zit er voor hen in de pijpleiding? In deel I van 'Clubloos' het verhaal van Pele van Anholt (ex-Willem II). Over stages, het Vondelpark en LA Galaxy.

“ Het Vondelpark is mijn tweede thuis geworden”

"Aan het einde van vorig seizoen was ik na een hele lange periode bij SC Heerenveen toe aan een nieuwe uitdaging. Ik had hele goede perioden gekend in Friesland, maar ook mindere. De laatste maanden voor mijn afscheid was ik geblesseerd, dus was het moeilijk om aan een nieuwe club te komen. Toch mocht ik stagelopen bij 1. FC Nürnberg. Echt een grote traditionverein, dat merkte je aan alles. Het ging eigenlijk heel goed. Ze waren tevreden. Alleen vertrok hun spits, waardoor ze eerst prioriteit gaven aan een aanvaller. Daardoor moest mijn contract wachten."

"Op dat moment was het al augustus en moest ook ik verder kijken. Dus tekende ik een contract bij Willem II. Bewust voor één seizoen. Het avontuur in het buitenland bleef me toch trekken. Gedurende dit jaar is er contact geweest met Willem II over een nieuwe verbintenis. Ik wilde echter graag wachten op een avontuur verder van huis. Na een tijdje besloten zij daarom om verder te kijken. Dat snap ik goed. Al met al ben ik zeker tevreden over mijn periode in Tilburg. Het seizoen 2015/16 speelden ze tegen degradatie, het afgelopen jaar waren we al snel veilig en deden we een tijd mee om de play-offs."



Voor het twee jaar op rij is Pele van Anholt transfervrij. "Ik hoop op een avontuur in het buitenland."

Kickboksen

"In deze zomermaanden houd ik mezelf dus fit. Het Vondelpark is mijn tweede thuis geworden. Daar ben ik veel aan het trainen met schema's die ik van Willem II en SC Heerenveen heb gekregen. In het park doe ik veel loopwerk en 's middags doe ik andere dingen. Kickboksen bijvoorbeeld. Op die manier ben ik gevarieerd bezig. Trainen met bal zit er niet in. Maar als je stage loopt ergens, dan is het eerste waar ze naar kijken je fysieke fitheid. Ben je niet fit, nemen ze je niet. Dus wat dat betreft is het niet zo erg dat ik niet met de bal train."

"Mijn zaakwaarnemer heeft contact met verschillende clubs. Gedurende het seizoen legt hij al wat lijntjes uit. Als partijen geïnteresseerd zijn, kloppen ze bij hem aan en hij overlegt vervolgens bij mij of ik het interessant vind. Dat ik nog geen club én dus inkomsten heb, maakt me niet onzeker. In het begin had ik daar weleens moeite mee, maar inmiddels niet meer. Ik laat het op me afkomen, wat dat betreft ben ik vrij nuchter. En natuurlijk hoop ik dat er snel een overeenkomst komt."

LA Galaxy

"Het liefst een avontuur over de landsgrenzen. Het buitenland trekt me enorm. Niet dat ik niet in de Eredivisie wil spelen hoor. Maar het is bijzonder dat ik via mijn werk buiten Nederland aan de slag kan gaan en de wereld kan ontdekken. Dus dat wil ik dan eigenlijk ook proberen. Het voetbalniveau is voor mij wel belangrijk. Voorlopig wil ik nog niet in een gek land voetballen, waar het niveau heel laag is. Als ik wat ouder ben en er komt een financieel aantrekkelijke aanbieding uit pak 'm beet Azerbeidzjan, wie weet. Maar het sportieve uitzicht moet zeker nu goed zijn. En uitzicht op speeltijd. Thuis kan ik namelijk ook wel op de bank zitten. Ik wil voetballen, want dat vind ik het allerleukste."

"De geruchten dat ik contact heb met LA Galaxy, kloppen. Op dit moment weet ik echter niet veel meer dan dat. Amerika zou natuurlijk een prachtig avontuur zijn. Per avontuur weeg ik de voor- en nadelen tegen elkaar af. Op die manier hoop ik dat er binnenkort een mooi avontuur in het buitenland uitrolt. Daar heb ik alle vertrouwen in."