Wie is Ajax-aanwinst Danilo Pereira da Silva?

Ajax staat volgens De Telegraaf op het punt om Danilo Pereira da Silva binnen te hengelen. Verrassend, want zelfs in Brazilië was niet iedereen op de hoogte van zijn bestaan. Een kennismaking.

Voor informatie over Danilo Pereira moet je diep gaan op internet. De spits is onbekend op www.transfermarkt.de, staat niet op de website van Santos FC als eerste elftalspeler en is op sites als Wikipedia niet in de verste verte niet te bekennen. Als Ajax de Braziliaan niet gehaald had, had u prima de rest van uw leven kunnen leven zonder ooit van deze man gehoord te hebben. Het feit dat in Brazilië amper tot geen aandacht aan zijn transfer naar Ajax wordt geschonken, zegt wat dat betreft genoeg.

Heeft Ajax dan een geest binnengehaald? Nee, Danilo bestaat wel degelijk. Sterker nog, hij draait een meer dan redelijk seizoen bij het jeugdteam van Santos. In de zogeheten 'staatskampioenschappen', waarin Braziliaanse teams het opnemen tegen teams uit hun regio, maakte Danilo als spits van Santos Onder-20 aardig wat indruk. Tegen jeugdteams van andere clubs in de staat Sao Paulo maakte hij in acht wedstrijden zeven doelpunten. Een redelijk moyenne, maar daarbij moet de kanttekening gemaakt worden dat de tegenstanders van een vrij bedenkelijk niveau waren. Zo heeft een ploeg waartegen Danilo twee goals maakte - Sao Centano - een eerste elftal dat nationaal op het vierde niveau van Brazilië speelt. GE Osasco, de andere ploeg waartegen Danilo twee keer het net vond, speelt met het eerste team niet eens profvoetbal.

Dat de jeugdcoaches van Santos niet veel toekomst in de aanvaller zagen, bleek bij de start van de Campeonato Brasileiro voor spelers jonger dan 20 jaar. Terwijl Santos op 28 juni het onderspit delfde tegen de leeftijdsgenoten van Chapecoense, werd Danilo niet eens bij de eerste achttien spelers geselecteerd. Gezien zijn leeftijd is dat niet alleszeggend, want met zijn achttien jaar is hij nog aan de jonge kant voor de hoogste jeugdcompetitie van Brazilië. Aan de andere kant zegt het dat Ajax met Danilo geen supertalent heeft binnengehaald. Ook voor Santos was Danilo, toen de club hem afgelopen april transfervrij naar de club haalde, een gok. De Brazilianen gaven de spits een contract tot december, waarin hij mocht laten zien wat hij kon. Enkele maanden later verkoopt zij hem al voor twee miljoen euro aan Ajax. Gegokt en gewonnen.

Ook voor Ajax zal het aantrekken van Danilo niet meer dan een gokje zijn. Natuurlijk heeft de club met Mateo Cassierra en Kaj Sierhuis voldoende jonge alternatieven voor Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar, maar beide spelers zijn inmiddels te oud om in de U19 van de Amsterdammers te spelen. En laat daar nou net, met het vertrek van Daishawn Redan naar Chelsea, een plekje vrij gekomen zijn. Daarom was er ruimte voor een nieuwe spits en Danilo zal zich in de staatskampioenschappen met Santos U20 in de kijker hebben gespeeld. Twee miljoen euro maakt de Braziliaan een dure gok voor de Amsterdammers, maar wel een die uiteindelijk heel lucratief kan blijken te zijn. Zolang Danilo nog niet eens een Wikipediapagina heeft met al zijn basisinfo, blijft elke prognose over zijn kwaliteiten en zijn toekomst echter nog heel erg koffiedik kijken.