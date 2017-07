Real Madrid en Atlético: over het einde van een herenakkoord

Luis Figo die van FC Barcelona naar aartsrivaal Real Madrid vertrok; het is een transfer die beroemd en berucht is. Deze week deed Real opnieuw zaken met een aartsrivaal. Voor 24 miljoen euro komt linksback Theo Hernández over van stadsgenoot Atlético Madrid. Een verhaal over het doorbreken van een 'niet-aanvalsverdrag.'

Het is 23 december 2011. Atlético Madrid heeft de dag ervoor verloren van derdeklasser Albacete in de Copa del Rey. Het betekent het ontslag van trainer Gregorio Manzano. Een dag later wordt oud-speler Diego Simeone aangesteld als de nieuwe trainer van de Madrilenen.

Met de komst van Simeone komen ook de successen. In zijn eerste seizoen pakt de Argentijnse trainer meteen de Europa League. In de finale wordt Athletic Bilbao met 3-0 verslagen. Maar daar blijft het niet bij voor Simeone. Sinds zijn aanstelling in Madrid won Simeone eenmaal de Copa del Rey en zowel de Spaanse-als de Europese Supercup. Het absolute hoogtepunt volgt in 2014 als Atleti in Camp Nou de eerste titel sinds 1996 veroverd, destijds met Simeone nog als speler bij de Madrilenen.

Bovendien haalde Atlético onder leiding van Simeone tweemaal de finale van de Champions League, waarin stadsgenoot Real Madrid beide keren te sterk was. Maar de goede resultaten van Atletico blijven ook aan de andere kant van de stad niet onopgemerkt. Met de successen kwamen namelijk ook de topspelers. Zeker op aanvallend gebied. Diego Forlán, Sergio 'Kun' Agüero, Falcao en Diego Costa. Het in een indrukwekkend rijtje topspitsen die Atlético behalve succes ook de nodige miljoenen opleverden.

Toch kwam het voor deze spelers nooit tot een transfer binnen de stadsgrenzen van Madrid. En dat geldt voor meer spelers van zowel Atlético als Real. De reden hiervoor zou een 'niet-aanvalsverdrag' zijn tussen de beide clubs. Een herenakkoord waarbij de Madrileense grootmachten afgesproken zouden hebben geen spelers van elkaar over te nemen. Dat zou immers alleen maar voor problemen zorgen in de stad.

Of het 'niet-aanvalsverdrag' daadwerkelijk van kracht is valt overigens te betwijfelen. Een contractuele afspraak tussen Atlético en Real is er in ieder geval niet. En daarbij is het maar de vraag hoe vaak Real daadwerkelijk interesse zou hebben gehad in een speler van de stadsgenoot.

In de laatste jaren werden Atlético-spelers Diego Forlán, Sergio Agüero, Radamel Falcao en José María Giménez in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. Van deze spelers zou Real alleen daadwerkelijke interesse hebben gehad in Agüero. In 2011 wilde, of kon, Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez echter niet de gevraagde 45 miljoen euro betalen die Manchester City uiteindelijk wel betaalde.

Deze zomer kwam het pact tussen de beide clubs desondanks opnieuw ter sprake. De belangrijkste reden is de toekomst van Atlético-spelers Antoine Griezmann en Theo Hernández. Twee spelers die op de radar van Real Madrid zouden staan.

De interesse van Griezmann komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. De Fransman maakt sinds zijn komst naar de hoofdstad indruk bij Atlético Madrid en mag als de meest gewilde aanvaller van Europa worden beschouwd. Griezmann maakte na lange onzekerheid over zijn toekomst echter bekend Atlético trouw te blijven dit seizoen. De Fransman was van mening dat hij los Rojiblancos niet in de steek kon laten nu de club te kampen heeft met een transferverbod.

Ook de interesse in Theo Hernández is niet geheel onlogisch voor de volgers van het Spaanse voetbal. De Atlético-linksback kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor promovendus Alaves. Daarbij maakte de Fransman indruk. Met de Baskische club haalde Hernández de bekerfinale en werd bijna Europees voetbal in de wacht gesleept.

En waar landgenoot Griezmann er voor koos om bij Atlético te blijven maakte Hernández deze week wel de overstap naar Real Madrid. Volgens een statement van Atlético, waarvoor hij nooit officieel debuteerde, voornamelijk een keuze van de speler zelf. 'Hernández heeft meerdere aanbiedingen voor een verbeterd contract afgewezen en daarnaast ook aanbiedingen van andere Europese clubs. Daarnaast heeft de speler meerdere keren aangegeven graag voor Real Madrid te willen spelen.'

Of er nu wel of geen sprake is van een pact tussen de Madrileense clubs, de transfer is in ieder geval pikant te noemen. En of dat nog niet genoeg is wacht Madrid volgend seizoen een heuse broedertwist. Broer Theo is immers nog altijd speler van Atlético. En hij maakte deze week nog maar eens zijn liefde voor Atleti kenbaar. 'De eerste dag van een gedenkwaardig seizoen. Ik houd van je Atleti.'