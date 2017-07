Het verhaal van Cyriel Dessers en een eigen carwash in Korea

Profvoetballers zijn onder te verdelen in twee groepen. Zij die hele dagen voor de PlayStation hangen en zij die ook weleens iets anders doen. Een instrument spelen, musea bezoeken, een boek ter hand nemen. Die laatste groep is kleiner dan die eerste, geeft Cyriel Dessers toe na een kritische blik vanuit onze kant. En er zijn meer minderheden binnen de voetballerij waartoe de spits van FC Utrecht behoort.

Zo is de groep profvoetballers halverwege op weg naar een rechtendiploma nóg kleiner. En de groep profvoetballers die speciaal voor een interview vanuit Antwerpen naar Utrecht rijden zo mogelijk nóg kleiner. "Ik vind dat interviews bij mijn beroep horen. Dus vind ik het ook niet meer dan normaal om er energie en tijd in te steken", zegt Dessers. Dat het tegenovergestelde de norm is in het voetbal is voor hem niet relevant. Dat hij vaker van die norm afwijkt dan eraan voldoet net zo min. "Ik voel me niet anders dan anderen."

"Ik ben heus niet de enige voetballer die houdt van verdieping. Op vakantie in Curaçao was Fabian Sporkslede een boek aan het lezen, van Rasmus Ankersen (de voorzitter van FC Midtjylland en directielid van Brentford FC, red.). Over hoezeer talent is aangeboren. Waarom komen marathonlopers allemaal uit hetzelfde dorpje in Ethiopië? Waarom komen alle sprinters van dezelfde atletiekclub in Jamaica? Waarom komen 150 van de vijfhonderd beste golfsters uit Korea? Ik heb al gevraagd of ik dat boek mag lenen zodra Fabian er klaar mee is."

"En bij Lokeren speelde ik met Alexander Scholz. Op zijn achttiende stopte hij met voetballen om een jaar lang de wereld rond te reizen. Daarna is hij in IJsland gaan voetballen omdat hij dat een mooi land vond. Vervolgens is hij via Lokeren bij Standard Luik beland. Hij wil later een tweedehandsboekenwinkel openen in Kopenhagen. Dus het kan wel. Die extremen spreken mij wel aan. Zelf zou ik zoiets ook overwegen. Aan het eind van mijn carrière zou ik graag in landen als Korea, Australië, Zuid-Afrika of IJsland willen spelen."





Nog kleiner dan de groep voetballers die van Antwerpen naar Utrecht rijden voor een interview is de groep voetballers die ooit een tankstation met belendende wasserette hopen te openen in Korea. "Daar had ik het laatst met mijn ouders over, haha. Het lijkt mij gewoon een goed idee. Al zou ik met een carwash in Nederland of België ook al tevreden zijn hoor, haha."

Lees het volledige interview met Cyriel Dessers in de nieuwste editie van ELF Voetbal, nu in de winkels. In diezelfde editie onder meer: Nathan Aké, Ajacied Frenkie de Jong, PSV-hoop Hirving Lozano, Eloy Room bij Curaçao en de hete transferzomer.

Nieuwste ELF Voetbal! Nathan Aké, Cyriel Dessers, Frenkie de Jong, Eloy Room en veel meer! Nu in de winkels! #elfvoetbal #magazine pic.twitter.com/z5BeQ6MvRO — ELF Voetbal (@elfvoetbal) 6 juli 2017