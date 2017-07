Dante Rigo: "Mijn rol is makkelijker bij PSV 1 dan bij Jong"

“ Het is niet makkelijk om de uitblinker te zijn in de Jupiler League”

Abdelhak Nouri heeft Henk Spaan, Dante Rigo heeft Aad de Mos. Oude wijsgeren die zo onder de indruk zijn van een jong talent dat ze geen mogelijkheid onbenut laten om het verwachtingspatroon te injecteren met een aan geilheid grenzende opwinding. Een kruising tussen Cocu en Van Bommel, noemde De Mos het PSV-talent al eens. De lat ligt hoog. Nog iets té hoog, vond Cocu. De trainer legde het advies van De Mos ("Schwaab mag als middenvelder de veters van Rigo niet eens strikken") naast zich neer en koos voor onder anderen de Duitser. Tot een debuut in PSV 1 kwam het nog niet voor Rigo.

"Ik heb de uitspraken van De Mos gelezen ja", vertelt de achttienjarige middenvelder ons vanaf een kruk in de kantine van De Herdgang. "Het is leuk om complimenten te krijgen, ben ook blij dat hij zoiets over mij zegt, maar eigenlijk doet het mij vrij weinig." Zoals alles de broodnuchtere Rigo vrij weinig lijkt te doen. De aandacht na zijn weergaloze treffer in de Youth League tegen FK Rostov. Zijn vervroegde doorschuiven naar Jong PSV. De trainingen bij PSV 1: Rigo zette afgelopen seizoen reuzenstappen met een gemak alsof het muizenstapjes betrof.

"Ik zal wel talent hebben, anders zat ik hier niet. Maar wat De Mos zegt is nog een beetje overdreven denk ik. Ik ga daar niet van zweven. Ben van nature iemand die meestal wel rustig blijft, ook op stressmomenten." Geen verkeerde eigenschap voor een middenvelder die zich graag bemoeit met de opbouw. "Ik zie mezelf als een verdedigende middenvelder die een soort draaischijf is van het team. Het spel verplaatsen, aanvallen opzetten. Ik denk meestal in balbezit dus. Daar ligt mijn kracht. Pirlo is mijn grote voorbeeld. Ik zou graag naar dat niveau toegroeien."





Honderd procent Belg

Al sinds de E'tjes speelt Rigo bij PSV. De Herdgang is zijn tweede thuis. Of eigenlijk zijn derde. Het huis van zijn ouders staat in België, in het Vlaamse Tremelo. Drie of vier dagen per week brengt hij door bij een gastgezin. "Ik woon deels bij mijn ouders in België en sinds de C1, dus vier jaar, deels bij mijn gastgezin in Valkenswaard. De man is materiaalman bij PSV, dus hij kent de wereld waarin ik mij begeef goed. Ze zorgen heel goed voor me. Staan altijd voor me klaar. Dat geldt ook voor het eten. Ik word altijd gebracht met de auto. Hoef zelf niks te regelen. Ideaal."



Ook na al die jaren in Nederland voelt Rigo zich nog geen Nederlander. "Dat gaat ook nooit gebeuren denk ik. Ik zie wel verschillen. Nederlanders zijn wat directer. Zeker in mijn beginjaren moest ik daar aan wennen. In België draaien ze wat langer rond de pot. En het eten is in België veel beter. In de zomer zijn mijn gastouders weleens met mijn ouders gaan barbecueën. In België, want daar is het vlees beter, haha."

Bijzondere lichting

Jong PSV liet afgelopen seizoen in de Jupiler League zien dat de hoge verwachtingen omtrent de nieuwe lichting talenten gegrond zijn. De ploeg draaide bovenin mee en diverse spelers mochten ruiken aan de hoofdmacht. "Eigenlijk had ik wel verwacht dat het zo goed zou gaan", zegt Rigo. "We hadden bij Jong een hele goede selectie. Dat zag je ook aan de trainingen van PSV1. Er trainden behoorlijk wat jongens mee uit Jong. Dat zegt genoeg over die lichting."

Na een jaar rijpen in de Jupiler League gaat Rigo nu dus voor een kans in de Eredivisie. Een competitie die hem ligt, verwacht hij. "Het is niet makkelijk om de uitblinker te zijn in de Jupiler League. Er wordt anders gevoetbald dan in de Eredivisie. Vol duels, vol strijd. PSV 1 krijgt meestal de ruimte. Zeker voor mijn rol is dat een groot verschil. De rol van opbouwende, verdedigende middenvelder is bij PSV1 denk ik makkelijker in te vullen dan bij Jong. Mijn beste spel zou dus eigenlijk pas moeten komen als ik in het eerste speel. Het zou fantastisch zijn als ik dat binnenkort mag laten zien."