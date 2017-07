Video: Oud-Ajax speler jaagt bal snoeihard in touwen

De 33-jarige verdediger haalde verwoestend uit namens zijn club Los Angeles Galaxy. Dat deed de Rode Duivel in de competitiewedstrijd tegen San José Earthquakes. In de eerste helft nam hij een vrije trap vanaf de linkerkant rechtstreeks op zijn linkerpantoffel. Het vijfje sloeg in het doel binnen. BAM!



Helaas leverde het uiteindelijk geen drie punten op. De wedstrijd eindigde in een 2-1 zege voor San José.