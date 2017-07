Vriendin Asensio toont weinig verhullende foto's

Marco Asensio boft maar. Zijn vriendin luistert naar de naam Marina Muntaner. En het Spaanse fotomodel is eh... best knap.

Op haar Instagram-account verhult de wederhelft van het grote talent van Real Madrid weinig van haar eigen lichaam. Ze vierde afgelopen week vakantie op Ibiza en daar was het heerlijk weer, als we de foto's mogen geloven. Geef ze eens ongelijk.



Haar vriendje, half-Nederlands door zijn moeder, zou dit seizoen zomaar eens een basisplaats kunnen veroveren in de ploeg van Zinedine Zidane. Maar dat is van latere zorg.





Een bericht gedeeld door MARINA MB. (@marinamb.23) op 23 Jun 2017 om 4:59 PDT

Een bericht gedeeld door MARINA MB. (@marinamb.23) op 26 Jun 2017 om 4:04 PDT

Enamorada de mis bañadores @rockbeach_brand Een bericht gedeeld door MARINA MB. (@marinamb.23) op 24 Jun 2017 om 10:27 PDT

Een bericht gedeeld door MARINA MB. (@marinamb.23) op 8 Jun 2017 om 4:10 PDT