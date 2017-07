Wamberto: "Danilo is goede investering voor Ajax"

“ Ik ben samen met Neres gaan eten in een Braziliaans restaurant in Amsterdam”

"Brazilianen kunnen niet vroeg genoeg de stap maken. De taal leren, het land leren kennen. Van beide kanten is dit een goede stap." Het zijn de woorden van Wamberto tegenover ELF Voetbal. De nu 42-jarige aanvaller speelde van 1998 tot 2004 voor Ajax. In die periode maakte hij 26 doelpunten in de Eredivisie en groeide hij uit tot publiekslieveling.



"Hoe heet die jongen? Danilo Pereira da Silva zegt me niets. Maar als hij van Santos komt, moet het een goede zijn. De club levert al jaren op rij goede spelers af aan Europese topclubs. Denk aan Neymar. Santos heeft al zeker vijf jaar de beste jeugdopleiding van Brazilië. Hoeveel heeft Ajax betaald? Twee miljoen euro? Dat is een logisch bedrag, een goede investering voor Ajax."



De Braziliaanse jeugdinternational debuteerde opvallend genoeg nog niet in de hoofdmacht van Santos. Wel speelde hij in het huidige seizoen acht competitieduels voor Santos onder-20, waarin hij zeven keer scoorde. Vandaag (zaterdag) ondergaat hij de medische keuring, waarna alle formaliteiten worden afgehandeld.



Cultuur

"Het is goed dat hij bij Onder 19 en Jong Ajax begint. Als hij straks de taal een beetje kent, de cultuur van Nederland begrijpt, zal hij steeds beter worden. En dan kan hij zich volgend seizoen mooi in het eerste elftal laten zien."





In de winterstop haalde Ajax al een ander groot talent uit Brazilië. David Neres kwam voor twaalf miljoen euro over van São Paulo. "Ik heb hem nu twee of drie keer zien spelen", vervolgt Wamberto. "Ik was erbij tegen sc Heerenveen-thuis. Toen vond de reünie van oud-spelers plaats. Hij scoorde die wedstrijd, maar speelde eigenlijk geen goede wedstrijd."



Samen eten

Na afloop spraken ze elkaar uitgebreid. "We zijn toen samen gaan eten in een Braziliaans restaurant in Amsterdam, bij Samba Kitchen Churrascaria. Dat was heel gezellig. Hij had allerlei vragen waar hij het beste voor bepaalde zaken naar toe kon gaan. Daar heb ik hem mee geholpen. Ik heb hem verder gezegd dat hij zich op het voetbal moet concentreren en dat hij snel Nederlands moet praten. Dat is belangrijk voor een speler die vanuit het buitenland komt. De rest komt automatisch. Hij zit nu op Nederlandse les, maar jullie taal is erg moeilijk voor Zuid-Amerikanen. Maar het zal hem veel helpen. Op het veld, mensen die hij tegenkomt, in het land. Dat is beter voor hem."



Wamberto reist nog steeds de hele wereld rond. "Ik zie veel wedstrijden en daardoor ook veel goede spelers. Die tips geef ik daarna weer door. Maar overal in de wereld waar ik ben, probeer ik ook de wedstrijden van Ajax te kijken. Ik zie ze allemaal en volg ze het meest van alle clubs waar ik ooit heb gespeeld."



Ook zijn zoons volgt hij op de voet. "Danilo (27 jaar, red.) speelt nog steeds in Turkije voor Antalyaspor. Wanderson (22 jaar, red.) was actief voor Red Bull Salzburg, maar heeft nu een contract getekend bij FK Krasnodar. Ze zijn nu op trainingskamp voor tien dagen in Oostenrijk, maar binnenkort zal ik zeker eens naar Rusland vliegen. Wat dat betreft hoef ik me niet te vervelen en kan ik mooi in het voetbal actief blijven."