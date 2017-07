Nick Kuipers: "ADO Den Haag is een mooie, stabiele club"

“ Bij MVV was het de afgelopen jaren ook niet bepaald rustig”

"Het eerste contact dateert alweer van drie maanden geleden", vertelt het Limburgse krachtmens in de nieuwe editie van ELF Voetbal. "Eredivisie, wie wil dat niet? Ik ben 24 jaar en voel me klaar voor de stap. MVV deed me een nieuwe aanbieding, maar ik wil nu niet meer in de Jupiler League spelen."



"Voorafgaand aan de Play-Offs ben ik een keer in Den Haag geweest. Heb ik gesproken met de trainer (Alfons Groenendijk, red.), de manager Voetbalzaken (Jeffrey van As, red.) en werd ik rondgeleid door het stadion. Daaruit kreeg ik een goede indruk. Ik was nog nooit eerder in Den Haag geweest."



Niet rustig

De perikelen rond de club, die spelen sinds de overname door de Chinees Hui Wang, beïnvloeden zijn mening niet. "Als speler merk je daar meestal weinig van. Bij MVV was het de afgelopen jaren ook niet bepaald rustig. Ik richt me de komende jaren lekker op het voetbal. ADO is een mooie club, stabiel en uit een mooie stad. Ik wil me hier bewijzen."





Zijn transfer betekent wel dat Kuipers zijn wraprestaurant in Maastricht moet achterlaten. Alles over zijn zaak, die hij samen met oud-profvoetballer Ramon Voorn oprichtte, is te lezen in de nieuwe editie van ELF Voetbal. Wie bedacht de ideeën en waarom stond Kuipers de dag voor de opening tot vier uur 's nachts nog in de keuken? Ook is te lezen over de sluimerende Engelse interesse en zijn ontmoeting met Luis Suárez.



