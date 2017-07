Riedewald staat op het punt om te vertrekken bij Ajax

Na Davy Klaassen en Kenny Tete staat ook Jaïro Riedewald voor een vertrek bij Ajax. De verdediger annex middenvelder ontbreekt om die reden zaterdag in het oefenduel met Werder Bremen. Een transfer is aanstaande.

Eerder dit jaar was er al interesse voor Riedewald, die bij Ajax niet kon rekenen op een basisplaats. Toen wilden de Amsterdammers hem echter niet laten gaan, omdat hij nog een belangrijke waarde was. Ondanks het vertrek van Peter Bosz, die geen vertrouwen in hem had, zal ook Riedewald vermoedelijk dus niet meer bij Ajax blijven.

Daarmee is hij na de coach, captain Klaassen, Tete, Heiko Westermann en Bertrand Traoré de zesde pion uit het Europa League-succes die vertrekt uit Amsterdam.