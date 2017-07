Dit zijn de grootste transferkanonnen aller tijden

1. Ángel di María: 179 miljoen euro

Sinds zijn transfer naar Real Madrid heeft Angél Di María een aardig CV opgebouwd. De Argentijnse vleugelaanvaller speelde bijna honderd interlands en heeft liefst 21 prijzen op zijn naam staan. Supporters van De Koninklijke zullen de buitenspeler altijd dankbaar blijven. Di María speelde in de Champions League-finale van 2014 de sterren van de hemel en had daarmee een groot aandeel in het binnenslepen van La Décima.





Di Maria werd na La Décima gekroond tot Man of the Match



Zijn goede prestaties in Madrid leverde hem een transfer op naar Manchester United, dat ruim zeventig miljoen euro overmaakte naar de Spaanse hoofdstad. Di María kon nooit aarden in Engeland, scoorde slechts vier keer en vertrok één seizoen later alweer naar Paris-Saint Germain. In Parijs liet hij zijn echte klasse weer wekelijks zien. De doelpuntenteller in Franse dienst staat inmiddels op 29.



CA Rosario -> Benfica: 8 miljoen euro

Benfica -> Real Madrid: 33 miljoen euro

Real Madrid -> Manchester United: 75 miljoen euro

Manchester United -> Paris Saint-Germain: 63 miljoen euro



2. Zlatan Ibrahimovic: 169 miljoen euro

De momenteel werkloze Zweed speelde gedurende zijn loopbaan voor negen clubs en maakte vrijwel overal furore. Alleen in het shirt van Barcelona verliep het ietwat stroef voor de spits. Zijn beste periode beleefde hij bij Paris Saint-Germain, waar zijn doelpuntengemiddelde beter was dan ooit tevoren. In de Ligue 1 maakte de boomlange aanvaller in vier jaar tijd 113 doelpunten in slechts 122 wedstrijden. Het kroonde hem destijds tot topscorer aller tijden van de Franse club.





Ibrahimovic passeerde Pauleta als 'all-time' topscorer van PSG



Ibrahimovic is inmiddels 35 jaar oud, maar voetbalt nog altijd als een jonge god. Ook het afgelopen seizoen was de veteraan goed op dreef in dienst van Manchester United. Zlatan kwam 28 keer uit in de Premier League en trof 17 keer doel. Welke club de transfervrije targetman deze zomer oppikt is nog niet bekend. LA Galaxy en Juventus zouden naar verluidt de beste papieren hebben om hem in te lijven.



Malmö -> Ajax: 8 miljoen euro

Ajax -> Juventus: 16 miljoen euro

Juventus -> Inter: 25 miljoen euro

Inter -> Barcelona: 70 miljoen euro

Barcelona -> AC Milan: 29 miljoen euro

AC Milan -> Paris Saint-Germain: 21 miljoen euro



3. Gonzalo Higuaín: 141 miljoen euro

Gonzalo Higuaín koos in 2013 eieren voor zijn geld na verschillende seizoenen op het tweede plan bij Real Madrid. Napoli legde 39 miljoen euro neer voor de 68-voudig Argentijns international. Het bleek een goede keuze, want Higuaín maakte de ene na de andere treffer in Napels. Vooral in het seizoen 2015/16 maakte de sterke afmaker indruk met 36 doelpunten in slechts 35 wedstrijden.





Higuaín scoorde 36 keer voor Napoli in het seizoen 2015/16



Higuaín wisselde van deze top drie het minst van club, maar maakte wel de grootste financiële klapper. Juventus besloot de toenmalige topscorer van de Serie A over te nemen voor liefst negentig miljoen euro, een overstap die de supporters van Napoli hem niet in dank afnamen. In Turijn ging de spits vrolijk door met doelpunten maken. Tijdens zijn eerste jaargang in het shirt van Juventus was de Argentijn 24 keer trefzeker in de Serie A.



River Plate -> Real Madrid: 12 miljoen euro

Real Madrid -> Napoli: 39 miljoen euro

Napoli -> Juventus: 90 miljoen euro



De volledige top 10 meest waardevolle spelers aller tijden:

1. Ángel Di María: 179 miljoen euro (4 transfers)

2. Zlatan Ibrahimovic: 169 miljoen euro (6 transfers)

3. Gonzalo Higuaín: 141 miljoen euro (3 transfers)

4. James Rodríguez: 128 miljoen euro (4 transfers)

5. Nicolas Anelka: 127 miljoen euro (8 transfers)

6. Hernán Crespo: 119 miljoen euro (4 transfers)

7: Luis Suárez: 117 miljoen euro (4 transfers)

8: Juan Sebastián Verón: 116 miljoen euro (6 transfers)

9: Gareth Bale: 116 miljoen euro (2 transfers)

10: Hulk: 115 miljoen euro (3 transfers)