Hoe de voetbalwereld de adem inhield voor 'Appie' Nouri

Bij een 2-1 achterstand leek het matige optreden van Ajax de enige smet op een zonnige vriendschappelijke wedstrijd. Plots zorgde een tweet van Ajax voor grote verwarring en zelfs paniek.



Snel werd duidelijk dat Nouri in kritieke toestand verkeerde en werd gereanimeerd.



Duizenden mensen hielden de adem in voor de jonge speler.

Our prayers go out to @AFCAjax player Abdelhak Nouri, who experienced heart fatalities in a friendly today. Get well soon! pic.twitter.com/BbY2QfAX2P