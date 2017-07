Historische halvefinaleplaats voor Oranje Onder 19

Na deelnames aan het EK Onder 19 in 2010, 2013, 2015 en 2016 is Oranje Onder 19 er voor het eerst in geslaagd om de halve finale te bereiken. In het laatste groepsduel zou alleen winst op Bulgarije volstaan om zeker te zijn van de halve finale, bij elk ander resultaat zou Nederland afhankelijk zijn van concurrent Duitsland. Oranje bleef tegen Bulgarije echter steken op 1-1.