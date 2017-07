Dit zijn tot nu toe de vijf bazen van de voorbereiding

Een verrassing mag het in sommige gevallen niet heten, dat ze in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan de lopende band scoren. Het geeft wel aan dat een aantal Eredivisie-spelers allang klaar zijn om aan het nieuwe seizoen te beginnen. Hier vijf spelers die tot nu toe in de voorbereiding de meeste indruk maken.

Erik Israelsson (28) was niet per se naar PEC Zwolle gehaald om veel doelpunten te maken. Maar de middenvelder heeft in het verleden vaak genoeg laten zien een neusje voor de goal te hebben. En daarom was het vreemd dat hij in het vorige seizoen maar één keer tot scoren kwam.

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen draait de motor van Israelsson op volle toeren. Na drie oefenpotjes staat voor hem de teller op vier. Hij is daarmee tot nu toe de topscorer van de voorbereiding bij de Zwollenaren. Na de tien goals die hij bij Hammarby maakte in het seizoen 2015/16 is hij klaar om nu ook Nederland te veroveren.

Zijn ploeggenoot van vorig jaar, Django Warmerdam (21), gaat bij FC Groningen rustig verder waar hij mee bezig was. De talentvolle verdediger kwam over van Ajax, waar voor hem geen toekomst wordt gezien. Maar net als bij PEC Zwolle weet hij ook in Groningen moeiteloos het net te vinden.

In de eerste oefenpot tegen Eemsmond vond Warmerdam twee keer het net. In de twee vriendschappelijke duels erna wist hij eveneens te scoren. De teller staat dus op vier en dat belooft veel goeds voor als het echte werk begint.

Het mag duidelijk zijn: FC Twente heeft met Haris Vuckic (24) ook weer een veel scorende speler in de selectie. De aanvallende middenvelder, transfervrij overgenomen van Newcastle United, nam bij zijn officieuze debuut twee goals voor zijn rekening.

Vuckic is in het betaald voetbal nooit een veel scorende speler geweest. Hij zet in de voorbereiding op het nieuwe seizoen zijn beste beentje voor om daar verandering in te brengen. Na de zomerstop mag hij gelijk aantonen een uitstekende opvolger van Bersant Celina te zijn.

Een opvallende verschijning bij promovendus VVV-Venlo luistert naar de naam Tarik Tissoudali, die voor een seizoen wordt gehuurd van Le Havre. De 24-jarige linksbuiten vond al negen keer het net in twee oefenduels en is daarmee tot dusver een sensatie.

Bij Telstar heeft hij al laten zien ook in competitieverband veel te kunnen scoren. Toen nog in de Jupiler League; nu mag hij komend seizoen ook in de Eredivisie laten zien dat er niets mis is met zijn neus voor de goal.

Het kan zomaar dat Paul Gladon (25) dit seizoen laat zien dat Heracles Almelo helemaal niet afhankelijk is van Samuel Armenteros. De spits is na een seizoen bij Wolverhampton Wanderers terug op het oude nest, waar hij bij zijn officieuze comeback gelijk zes keer scoorde tegen de Almelose selectie.

Gladon vertrok bij Heracles in een periode dat hij net veel begon te scoren in de Eredivisie. Die lijn mag hij nu proberen door te trekken. Bij Wolverhampton Wanderers heeft hij weinig van zijn scorend vermogen laten zien.