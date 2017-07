Guillermo Ochoa, de nieuwe Víctor Valdés?

Guillermo Ochoa zette zichzelf deze zomer in de etalage door een paar puike prestaties op de Confederations Cup in Rusland. Het leverde hem een mooie transfer op. De Mexicaan is na Victor Valdes, die anderhalf jaar geleden op huurbasis werd aangetrokken, de tweede markante keeper die zijn geluk beproeft bij Standard Luik.

Trapt Standard Luik met de komst van Ochoa in dezelfde val als die bij Valdés? De kans is aanwezig, maar de zomeraanwinst heeft in ieder geval laten zien dat hij in een uitstekende vorm verkeert. In het geval van Valdés was dat wel anders.

De oud-doelman van FC Barcelona had een reserverol bij Manchester United en kwam op huurbasis een paar wedstrijdjes keepen. Het bleef uiteindelijk bij acht optredens - zes in de competitie en twee in de beker.

Tegenwind

Ook Ochoa had de laatste jaren tegenwind in zijn clubcarrière. Zijn heldenrol voor Mexico op het WK 2014 bleek geen voorbode voor succes, want bij Malaga liep zijn carrière alsnog op een dood spoor. Het afgelopen seizoen keepte Ochoa op huurbasis bij Granada.

De international streed met Granada een seizoen lang tegen degradatie. Hij speelde er 39 wedstrijden, kreeg 82 doelpunten tegen en hield vier keer de nul. Het was voor hem niet eens een vreemde situatie. Eigenlijk kent hij alleen ware succesgevoelens met de Mexicaanse ploeg, waarvoor hij al jaren een onomstreden kracht is.



Lijfsbehoud

Ochoa zat bij AC Ajaccio namelijk ook jarenlang in dezelfde situatie. Bij de Franse club moest hij jaar in jaar uit vechten voor lijfsbehoud. Hij kreeg er in 116 wedstrijden 186 goals om de oren. 22 keer hield hij de nul.

Standard Luik denkt met Ochoa net zo'n grote vis te hebben binnengehaald als toen met Valdés, maar de club kan ook dit geval nog weleens bedrogen uitkomen.