Zeventien jaar, captain van Fortuna en stagiair bij Liverpool

De carrière van Perr Schuurs lijkt in een enorme stroomversnelling te belanden. Met zijn zeventien jaar was hij al een opvallende verschijning in de basiself van Fortuna Sittard; trainer Sunday Oliseh doet er een schepje bovenop. Hij heeft Schuurs tot zijn captain gebombardeerd.

Perr Schuurs heeft het talent voor sport niet van een vreemde. Vader Lambert werd met handbalvereniging Sittardia zes keer landskampioen. Met 312 caps is Schuurs senior recordinternational van de nationale handbalploeg.

Zus Demi Schuurs (23) gaf ook al het goede voorbeeld/ Zij is bezig de tenniswereld te veroveren. Demi maakte haar opwachting op grote tennistoernooien zoals de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en US Open.

Liverpool

Schuurs senior hield het 28 jaar vol in de handbaleredivisie. Voor zoon Perr lonkt eveneens een jarenlange carrière, maar zoals het er nu naar uitziet is dat niet op Nederlandse bodem. De boomlange verdediger heeft er een stage bij Liverpool opzitten en wordt genoemd bij onder meer Tottenham Hotspur en RB Leipzig.

Raar is dat niet, gezien de prestaties van Schuurs in het voorbije seizoen. Amper zestien jaar en vier maanden oud behoorde hij voor het eerst tot de wedstrijdselectie. Zijn debuut liet nog op zich wachten tot 14 oktober 2016. Na de komst van Oliseh als trainer, in de winter van 2017, was het hek van de dam. De Nigeriaanse oefenmeester testte Schuurs als verdedigende middenvelder en centrale verdediger en concludeerde dat die laatste positie het meest geschikt is.

Passend vervolg

Schuurs speelde 24 wedstrijden en vond daarin twee keer het net voor Fortuna Sittard. Zijn veelbelovende spel kreeg in de voorbereiding een passend vervolg. En dus zag Oliseh geen andere keuze dan het groeilbriljant aan te wijzen als aanvoerder. Wellicht enerzijds om ervoor te zorgen dat hij voor de club behouden blijft, maar anderzijds ook omdat hij nou eenmaal tot de vaste gezichten is gaan behoren.

Op 19 mei 2017 ging Schuurs een aantal dagen op stage bij Liverpool. En dat leverde hem weliswaar geen contract op, maar wel een mooi avontuur. Het zal naar meer smaken, zeker nu enkele Europese grootmachten hem in de gaten houden. Perr Schuurs heeft alles in zich om, als voetballer, in de voetsporen van zijn vader en zus te treden.