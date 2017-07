Waarom Olympique Marseille terugkeert aan de Franse top

Er staat weer een man met visie aan het roer bij Olympique Marseille. Het besef is er bij de gevallen Franse topclub dat er iets moet veranderen om terug te keren in de bovenste regionen van de Ligue 1. En daar wordt deze zomer ook het transferbeleid op afgestemd.

Het lijstje met mogelijke versterkingen voor Olympique Marseille neemt indrukwekkende vormen aan. Er liggen miljoenen euro's klaar om de selectie voor komend seizoen van een flinke kwalitietsboost te voorzien.

Sinds de komst van de nieuwe clubpresident Jacques-Henri Eyraud is de weg omhoog ingeslagen. De Parijzenaar houdt zich voortdurend bezig met het vormen van een compleet plaatje. Hij nam begin 2016 het roer over en zette voor het afgelopen seizoen Rudi Garcia voor de groep. De oud-coach van AS Roma zorgde voor een vijfde plek waarop kan worden voortgeborduurd.

Uitgebreid

Dat gebeurt dan ook. Marseille versterkte zich tot nu toe deze zomer met Valere Germain van AS Monaco en Wolfsburgs Luis Gustavo. Vorig seizoen kwamen Patrice Evra (Manchester United) en Dimitri Payet (West Ham United) al naar de havenstad. Het lijstje met grote namen moet voor de start van het nieuwe seizoen nog flink worden uitgebreid.

Zo staat Moussa Dembélé van Celtic momenteel bovenaan het verlanglijstje in het Stade Vélodrome. Carlos Bacca wordt genoemd, maar aan de nek van de AC Milan-spits hangt vermoedelijk een te hoog prijskaartje. Ook Wilfried Bony van Manchester City is een kandidaat om Bafetimbi Gomis te doen vergeten. Verder behoort een terugkeer van keeper Steve Mandanda tot de mogelijkheden en is Adil Rami in beeld.

Gomis maakte deze zomer de overstap naar Galatasaray. Naast het vertrek van de Franse goaltjesdief zijn de meeste sleutelspelers binnenboord gebleven. Karim Rekik vertrok naar Hertha BSC, maar speelde vorig seizoen al geen rol van betekenis meer.

Puzzelaar

Het is Garcia de schone taak om van de selectie een eenheid te smeden. Dat is de oefenmeester wel toevertrouwd, heeft hij eerder laten zien bij AS Roma. Ook met OSC Lille kende hij een succesvolle periode. Garcia is een puzzelaar die, tot op zekere hoogte, aan minimale middelen genoeg heeft om het plaatje compleet te maken.

Wat dat betreft is hij een man naar het hart van clubeigenaar Eyraud. Die is bereid te investeren, maar wel met een zekere succesgarantie. Spelers die naar Marseille komen, moeten een onomstreden meerwaarde hebben. Met dat voor Marseille ongekende beleid staat een terugkeer aan de Franse top voor de deur.