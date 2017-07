Het ballenmeisje: Ashley Graham

De Gold Cup is dit weekend afgetrapt. Deze keer fungeren de Verenigde Staten als gastheer. Het bekendste sporttijdschrift uit het land van de Stars en Stripes is natuurlijk Sports Illustrated. Deze keer een van de sterren uit het blad in de picture. Ons ballenmeisje is... Ashley Graham.

Het Amerikaanse fotomodel was vorig jaar zelfs het eerste plus-size model dat de cover sierde van het magazine, dat wordt uitgegeven voor tijdschriftenuitgever Time Inc. Sinds 1954 reikt Sport Illustrated elk jaar diverse sportprijzen uit, waaronder de bekendste Sportsman of the Year. In 1999 benoemde het Muhammad Ali tot Sportsman of the Century.





Sports Illustrated staat echter ook bekend om haar covers, waarop vele modellen in bikini verschijnen. Binnen de modellenwereld is de strijd groot wie er uiteindelijk op de voorpagina mag poseren. De keuze voor Graham was destijds opvallend, omdat ze niet de maten heeft van het gemiddelde model. Maar dat maakt haar juist zo populair en geeft haar een voorbeeldrol.





Graham werd op 30 oktober 1987 geboren in Lincoln, Nebraska. Ze heeft twee jongere zussen en volgde de Scott Middle School en de Lincoln Southwest High School. Ze werd in 2000 als model ontdekt door I & I agency terwijl ze aan het winkelen was in de Oak View Mall in Omaha.





Een jaar later tekende het 1,75 meter lange model een contract met Wilhelmina Models, nadat ze aan een conventie deelnam. Twee jaar later tekende ze voor Ford Models en verscheen ze in YM magazine. In april 2007 stond ze met een groot interview in Vogue Magazine en in oktober 2009 was ze samen met zeven andere modellen onderwerp van een groot artikel in Glamour, getiteld These Bodies are Beautiful at Every Size.



In 2010 verscheen ze in de controversiële Lane Bryant tv commercial, die op YouTube meer dan 800.000 werd bekeken en werd opgepikt door kranten als The Huffington Post en de New York Post. Op 31 mei 2010 verscheen ze als gast bij de The Tonight Show van Jay Leno. Daarna ging het nog harder. Ze verscheen in nog meer magazines en campagnes.





In december 2012 leverde dat haar de verkiezing Full Figured Fashion Week's Model of the Year op. Een jaar later ontworp ze de lingerielijn van Addition Elle, een Canadees plus-size kledingdistributier. Ook deed ze daar mee aan MTV's Made, als coach van een aspirant plus-size model. Waar ze in 2015 al voor de eerste keer verscheen in Sport Illustrated was ze vorig jaar het allereerste plus-size model dat op de cover verscheen. Ook verscheen ze als eerste plus-size model op de cover van het Britse en Amerikaanse Vogue.





Vorig jaar diende ze als backstage host voor Miss USA 2016, Miss Universe 2016 en Miss USA 2017. Ook is ze een van de officiële juryleden van America's Next Top Model, uitgezonden op VH1. In 2009 ontmoette Graham haar man Justin Ervin, een filmmaker, in een kerk. Een jaar later trouwden ze.





Vorige maand was ze nog te gast in de Amsterdam ArenA, waar de Glamour Health Challenge plaatsvond. Het sportevemenent van het tijdschrift. Daar deelde ze haar work-outgeheimen. Op Instagram heeft ze 4,6 miljoen volgers, op Twitter ruim 225.000.