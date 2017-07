De vier seizoenen van Kenny Tete

Het is 5 augustus 2013 als Kenny Tete zijn eerste speelminuten in het betaald voetbal maakt. De verdediger doet dat voor Jong Ajax in een competitieduel met Telstar, als basisspeler. Naast hem staan onder meer Davy Klaassen, Thulani Serero, Jasper Cillessen en Riechedly Bazoer op het veld. Joel Veltman staat als centrale verdediger op het veld.

Debuut

Tete ruikt in het seizoen 2013/14 louter bij Jong Ajax aan profvoetbal. Een debuut in de hoofdmacht komt voor hem te vroeg. Terwijl hij 26 wedstrijden in de Jupiler League speelt, verovert Veltman als centrale verdediger een vaste stek in Ajax 1.

Dat de ene na de andere ploeggenoot in zijn debuutwedstrijd doorbreekt in het eerste elftal, is voor hem een welkome motivatie. Tete bouwt ook in het seizoen 2014/15 gestaag aan een reputatie. Hij maakt als rechtsback indruk in de Jupiler League. Maar doordat Ricardo van Rhijn op dat moment tegen Oranje aanhikt, denkt trainer Frank de Boer niet aan het inbrengen van Tete.

'Zijn moment' komt pas op 5 februari 2015 in de competitiewedstrijd tegen AZ. Ajax verliest met 0-1 door een goal van Aron Johansson, maar De Boer krijgt een eerste indruk van hoe Tete zich houdt op het hoogste niveau. De jongeling wordt in het veld gebracht voor Jairo Riedewald, die op dat moment een vaste stek heeft als verdedigende middenvelder.

Het blijft voor Tete dat seizoen lastig om in beeld te komen bij De Boer. Maar hij sluit het seizoen af als basisspeler, waar Van Rhijn plaatsneemt op de bank. Hij legt vlak voor het einde van het seizoen de basis voor een eerste volwaardige jaargang als speler van Ajax 1.

Oranje

Het seizoen 2015/16 wordt er mede daardoor één met louter hoogtepunten voor de dan 20-jarige verdediger. Op 13 november 2015 zit hij voor het eerst bij de wedstrijdselectie van Oranje, in een interland tegen Wales. Op 1 juni 2016 volgt zijn basisdebuut tegen Polen. Drie dagen later staat hij aan de aftrap tegen Oostenrijk.

Ondertussen is Tete een onomstreden kracht in het elftal van De Boer. Totdat Veltman, tot dan toe dus centrale verdediger, om de hoek komt kijken als omgeturnde rechtsback. Het seizoen 2016/17 gaat daardoor voor Tete in de boeken als een rampjaar. Waarin hij af en toe nog in beeld is bij Oranje, maar ineens weer wedstrijdjes speelt in Jong Oranje en Jong Ajax.

Zijn transfer naar Olympique Lyon zorgt voor de einde van een tijdperk waarin Tete van de ene naar de andere emotie werd geslingerd. Na vier seizoenen betaald voetbal gaat hij bij de Franse grootmacht een nieuw avontuur aan. Zaak is om Christophe Jallet en Rafael zo snel mogelijk zijn hielen te laten zien.