Vijf veelzeggende tweets over de transfer van Tete

De keuze van Kenny Tete om naar Olympique Lyon te vertrekken is logisch. Zeker als je er vijf veelzeggende tweets over zijn transfer naast legt. Voetballiefhebbers kruipen in de sociale media-pen om de situatie van Tete bij Ajax te schetsen.

Neem Kabir Bashir. De transfer van Tete hing nooit eerder zo erg in de lucht als nu. Waarom zou hij blijven, met het nieuws dat Joël Veltman komend seizoen de nieuwe aanvoerder is? Trainer Marcel Keizer maakte zijn keuze voor de rechtsbackpositie definitief door Veltman tot captain te bombarderen. Voor Tete zou er opnieuw een seizoen op de bank lonken.

Kenny Tete naar Lyon. Logisch, want met Joël Veltman als aanvoerder nu kan hij minuten wel vergeten! — Kabir Bashir (@KabirBashir10) 10 juli 2017

Tete komt bij Olympique Lyon op een niet heel vreemde plek terecht. Frankrijk is niet langer het land dat een verbod op Nederlandstalige voetballers leek te hebben. Vorig seizoen togen onder meer Ricardo Kishna, Anwar El Ghazi en Memphis Depay naar de Ligue 1. Depay tekende bij Olympique Lyon; hij wordt een ploeggenoot van Tete. Maar ook Bertrand Traoré, die naam maakte als huurling van Vitesse en Ajax, heeft zich aan Les Gones verbonden.

Kenny #Tete is de tweede speler ooit die voor zowel #Ajax als Olympique Lyon zal spelen. Bertrand Traoré is de andere. pic.twitter.com/Vc6iLfl1w4 — Jurrien Koop (@jurrien_koop) 10 juli 2017

Opvallend is dat Tete, hoe uitzichtloos zijn situatie soms ook leek, wel twee keer in actie kwam tegen Olympique Lyon. Ajax trof de Fransen in het voorbije Europa League-seizoen in de halve finale. Tete stond in de heenwedstrijd basis en speelde in de return als invaller voor Veltman vanaf de 65ste minuut mee.

Een paar maanden nadat hij de club uit de Europa League knikkerde, vertrekt Kenny Tete naar Olympique Lyon https://t.co/IHjpmO0Pxm — AT5 (@AT5) 10 juli 2017

De transfer van Tete doet nogal wat stof opwaaien in de Trending Topic-lijsten op Twitter. Want: in Frankrijk betekent Tete 'hoofd'. Er worden al diverse grappen gemaakt, onder meer over Kenny van Southpark. "Als je de hashtag #KennyTete ziet en denkt aan deze Kenny..", schrijft iemand.

Quand tu vois le hashtag #KennyTete mais que tu penses à ce Kenny ... #SouthPark pic.twitter.com/9Hgs4WlYuK — el.gamino (@le_gamino) 10 juli 2017

Monsieur Dillon doet er nog een schepje bovenop. Let op, vrij vertaald: "Je kunt zeggen dat l'OL gisteren nog geen Kenny-hoofd in de selectie had."