AZ'ers kennen laag slagingspercentage in Eindhoven

Danny Koevermans

Danny Koevermans is het schoolvoorbeeld van een laatbloeier. Op 21-jarige leeftijd is Koevermans spits in de derde klasse en postbode van beroep. Desondanks wordt Koevermans bij amateurclub Excelsior'20 opgepikt door Sparta Rotterdam. Aanvankelijk begint hij in het tweede elftal maar Sparta-trainer Dolf Roks ziet het wel in de aanvaller zitten. Op 21-jarige leeftijd maakt Koevermans dan ook zijn debuut in de Eredivisie.

Na vijf jaar in dienst van Sparta verhuist Koevermans naar AZ. Daar scoort de aanvaller in het seizoen 2006/2007, waarin de Alkmaarders op de laatste speeldag de titel verspelen, 22 keer in 31 wedstrijden. Dat wekt de interesse van de kersverse landskampioen PSV.

In Eindhoven zijn de statistieken van Koevermans zeker niet slecht. In 131 wedstrijden voor PSV scoort De Koef 48 keer. Daarnaast pakt hij met PSV in zijn eerste seizoen meteen de landstitel. Desondanks moet Koevermans in Eindhoven voornamelijk genoegen nemen met een rol als pinchhitter. Na vier seizoenen komt er een eind aan zijn dienstverband bij PSV. Koevermans vertrekt transfervrij naar het Canadese Toronto FC.

Jermain Lens

Van de vier spelers die Derrick Luckassen voorgingen is de transfer van Jeremain Lens waarschijnlijk de meest geslaagde. Vrijwel meteen na zijn komst in de zomer van 2010 weet Lens zich onder toenmalig trainer Fred Rutten in de basis te spelen bij PSV. Desondanks blijven de grote successen voor zowel PSV als Lens uit.

In 2009 wordt Lens immers nog kampioen met AZ, terwijl hij in het seizoen daarop actief is in de Champions League. Een groot contrast met zijn periode in Eindhoven. In dienst van PSV komt Lens namelijk niet verder dan het winnen van de KNVB Beker in 2012 en de Johan Cruijff Schaal in 2013. In totaal speelt Lens 138 wedstrijden voor PSV, waarin hij 43 scoort. Na drie jaar in Eindhovense dienst vertrekt Lens vervolgens naar Dinamo Kiev.

Adam Maher

Het is groots nieuws is de zomer van 2013: Adam Maher verhuist van AZ naar PSV. Met zijn komst lijkt PSV zich verzekerd te hebben van het grootste Nederlandse talent. In Alkmaar is Maher immers de grote smaakmaker. Hij is dé man die voor de creativiteit moet zorgen. En twee maanden voor zijn transfer maakt Maher nog indruk in de bekerfinale (2-0 winst). Uitgerekend tegen PSV. In de Rotterdamse Kuip neemt Maher de 1-0 voor zijn rekening.

De status van toptalent weet Maher in Eindhoven echter nooit waar te maken. Ondanks dat hij verschillende kansen krijgt weet Maher zich bij PSV nooit te basisspeler op te werken. In drie seizoenen komt Maher tot 103 duels waarin hij vijftien keer scoort en twaalf assists geeft. Afgelopen seizoen werd Maher verhuurd aan het Turkse Osmanlispor.

Het lijkt veelzeggend voor de middenvelder, die in Eindhoven dus maar niet weet door te breken. Maher heeft in Eindhoven nog een contract tot de zomer van 2018. Destijds sprak daar het nodige vertrouwen uit. En ondanks dat Maher de voorbereiding op het nieuwe seizoen meedraait bij PSV lijkt de kans klein dat hij zijn contract in Eindhoven uitdient.

Simon Poulsen

In Alkmaar maakt Simon Poulsen indruk. Een betrouwbare linksback die ook aanvallend zo nu en dan zijn waarde bewijst, dat lijkt de Deen het beste te omschrijven. Bij PSV kunnen ze op de linksbackpositie nog wel een degelijke stand-in van Jetro Willems gebruiken. En dat Poulsen in de zomer van 2015 transfervrij is, dat is natuurlijk mooi meegenomen.

De samenwerking wordt, mede door blessureleed, allesbehalve een succes. Poulsen speelt zijn wedstrijden voornamelijk voor Jong PSV en komt uiteindelijk slechts vijfmaal in actie voor PSV 1. In januari 2017 komt er dan ook al een einde aan de samenwerking tussen PSV en de Deen. Poulsen vertrekt naar Sønderjyske, de club waar hij zijn loopbaan begon.