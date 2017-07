Hoe André Ooijer een heel bijzonder record misliep

11 juli 1974. Het is niet alleen de dag waarop André Ooijer geboren werd in Amsterdam. Maar ook waarop West-Duitsland zich kroonde tot wereldkampioen. Ten koste van Nederland. Onder de wereldkampioenen is de dertigjarige Jürgen Grabowski, die ook op 11 juli zijn verjaardag vierde. In wat zijn laatste interland zou worden, versloeg hij Oranje. Een WK-winst op zijn verjaardag.

Op de kop af 36 jaar later kan Ooijer in 2010 de ultieme revanche nemen op Grabowski. Hij was het die heel Nederland in rouw dompelde, juist op de dag dat de voormalig PSV-verdediger het levenslicht zag. Met een WK-titel zou Ooijer de prestatie van de Duitse middenvelder evenaren en zo zoete wraak nemen.

Quizzen

Het zou de verdediger uit Amsterdam een legendarische status geven. Ondanks dat hij misschien niet de meest grootse loopbaan ooit had, zou hij nog jaren worden genoemd en herinnerd. Al was het alleen al in talloze voetbalquizzen. 'Welke Nederlandse speler werd wereldkampioen op zijn verjaardag?', was natuurlijk een gouden vraag geweest. Helaas met een zilveren antwoord.

Bovendien was hij op dat moment de enige speler in de Oranjeselectie zonder werkgever. Wereldkampioen zonder club. Ook dat het zomaar een leuke quizvraag kunnen zijn. Als de grote teen van Casillas de inzet van Robben niet net naast het doel had getikt, had Ooijer voor eeuwig een heldenstatus gehad.

Invloed tijdens de finale had Ooijer overigens amper tot niet. In elk geval niet tussen de lijnen. Rustig kauwend op zijn kauwgum, zoals hij tijdens zijn onverwachte basisplaats tegen Brazilië ook voortdurend deed en zo superspits Luis Fabiano uitschakelde, kon hij niets meer dan hopen. Na honderdzestien voetbalminuten zag hij, net als heel Nederland, hoe Andrés Iniesta zijn land tot wereldkampioen kroonde en er met de heldenrol vandoor ging. Geen WK-titel op zijn verjaardag voor Ooijer. Grabowski bleef alleenheerser wat dat betreft.

Ochoa

Tijdens het WK 2014 had de Mexicaanse doelman Guillermo Ochoa de kans om te doen wat Ooijer niet lukte. De op 13-juli-jarige goalie had op zijn verjaardag wereldkampioen kunnen worden dat toernooi. Maar waar de inzet van Robben in Zuid-Afrika niet succesvol was, was de fopduik van de buitenspeler dat in Brazilië zeer zeker. Huntelaar benutte het buitenkansje. Exit Mexico. Exit Ochoa. Ook geen record voor hem.

Voor het WK 2018 hoeft de Duitser nog niet zo te vrezen dat iemand zijn unicum zal evenaren. De finale is op 15 juli 2018. Burak Yilmaz van Turkije zou het kunnen doen op zijn verjaardag, maar zijn land is nog een eindfavoriet voor de WK-zege.



Pellè en Yilmaz lijken zijn de grootste kanshebbers om de prestatie van Grabowski te evenaren.



Ook Graziano Pellè viert op die dag zijn 33ste verjaardag. De kans dat hij in Moskou om de WK-titel speelt is op dit moment nog erg klein. Niet zozeer omdat Italië tweede in de poule achter Spanje staat, maar wel omdat de voormalig Feyenoorder na een wissel zijn trainer voor lucht aanzag. Sindsdien is hij niet meer opgeroepen. Pas als dat conflict uit de lucht is, kan hij op zijn verjaardag wereldkampioen worden.

Vooralsnog waren er dus maar weinigen net zo dichtbij als André Antonius Maria Ooijer, die de tweede WK-finale op zijn verjaardag was. Het had zo mooi kunnen zijn. Maar de clubloze verdediger zal in elk geval niet om deze reden in talloze voetbalquizzen terechtkomen. En dat vinden alle Nederlanders even jammer.