'Frank de Boer wil oude bekende presenteren bij Crystal Palace'

Dat weet The Sun. Vermaelen stapte in 2014 voor negentien miljoen euro over naar Catalonië, maar drong nooit door tot de vaste basiself. Hij werd afgelopen seizoen verhuurd aan AS Roma.



De oefenmeester en Vermaelen werkten bij Ajax overigens nooit samen bij het eerste elftal. De inmiddels 31-jarige achterhoedespeler maakte in 2009 zijn transfer naar Arsenal, terwijl De Boer pas een jaar later eindverantwoordelijke werd in Amsterdam. Wel werkte de coach daarvoor al in de jeugdopleiding van Ajax, terwijl Vermaelen daar speelde.