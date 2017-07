Ga jij Huntelaar achterna met Schalke 04 auf Tournee?

Met Schalke auf Tournee kruip jij in de huid van een professionele jeugdspeler. Misschien word jij wel de nieuwe Huntelaar! Bij geen enkele club speelde Klaas-Jan langer dan bij Schalke 04. De goaltjesdief maakte bijna honderd doelpunten in het blauwe shirt. Maar maak je geen zorgen hoor: iedereen mag meedoen met Schalke 04 auf Tournee.



Jouw echte Schalke 04-shirt hangt straks al klaar in de kleedkamer. Net als bij échte profvoetballers wordt dat namelijk voor jou gedaan. Je broekje en sokken liggen eronder. Zodra je aankomt kun je dus meteen het veld op. Maar niet voordat je langs alle trainers bent geweest. In Duitsland geeft elke trainer al zijn spelers namelijk een hand voor de training. Jou dus ook!





Je krijgt training in soepelheid, vrije trappen, reacties, snelheid, dribbelen en in kracht. Je gaat ook één dag in een grote bus naar de Veltins-Arena, het stadion waar Schalke 04 speelt. Ook krijg je een rondleiding op het trainingscomplex. Aan het einde van jouw trainingsweek als professioneel jeugdspeler ben jij écht onderdeel van de Schalke 04-familie geworden en krijg je een echt Schalke 04-trainingsdiploma.



Tot november kun je overal in Nederland en België terecht voor de Schalke 04-kampen. In Amersfoort, Alkmaar, Amsterdam, Breda, Delft, Den Bosch, Dendermonde, Den Haag, Doetinchem, Enschede, Haren, Helmond, Hengelo, Hoogeveen, Hoorn, Maastricht, Nieuwpoort, Putten, Roosendaal, Rotterdam, Tilburg, Venlo, Wageningen, Wolvega, Zaandam en Zwolle. Kijk anders snel op: www.schalkeauftournee.nl of check de Insta @Schalkeauftournee.