Verbeek dreigt in het verkeerde rijtje trainers te komen

Feyenoord - seizoen 2008/09

REDEN: ONWERKBARE SITUATIE

Wie in Rotterdam-Zuid het woord krachthonk hoort, zal meteen terugdenken aan een kleine tien jaar geleden. Verbeek kreeg destijds door het bestuur van Feyenoord de gelegenheid om als een olifant in een porseleinkast tekeer te gaan. Althans, een tijdje. Want vanwege de vele blessures en de ontevredenheid bij de ouderen in de spelersgroep, kwam er al snel onrust in De Kuip. De prestaties vielen zwaar tegen en dat terwijl er nog wel zo fors geïnvesteerd was in de spelersgroep. Hoewel het legioen vierkant achter de trainer stond en zelfs bij zijn afscheid zijn naam nog scandeerden, was zijn positie volgens de clubleiding niet meer te handhaven. Hij werd ontslagen, waarna ook de technische leiding (Peter Bosz) zijn biezen pakte.

AZ - seizoen 2013/14

REDEN: ONTEVREDEN SPELERSGROEP

Een seizoen eerder won AZ onder Verbeek nog de KNVB-Beker. En achteraf zullen ze daar niet eens heel blij mee zijn geweest. Dat was namelijk de reden dat ze Verbeek contractverlenging gaven, terwijl ze het in de Eredivisie nog niet zo geweldig deden. Een verstokte vrijgezel. Een eenling, die nauwelijks openstaat voor discussie. Hij zou geen tegenstand dulden en de enige die hem in Alkmaar nog kon luchten of zien was zijn directe baas, Toon Gerbrands. De kritiek in Alkmaar was fors. Natuurlijk: achteraf is het altijd makkelijk praten. Maar de resultaten vielen tegen en een coach met wie de selectie wegloopt, zou Gerbrands nooit en te nimmer wegsturen. Het echec in Alkmaar was wel degelijk erg schadelijk voor de coach Verbeek, aan wie een 'alleen-geschikt-voor-de-subtop'-luchtje kwam te hangen.

1. FC Nürnberg - seizoen 2013/14

REDEN: TEGENVALLENDE RESULTATEN

In Nederland was men er van overtuigd: als er iemand in Duitsland past, dan is het Verbeek wel. Hard werken, veel ontzag voor de trainer en ze staan daar meer dan open voor nieuwe ontwikkelingen in het voetbal. Toch moest de coach binnen zes maanden alweer het veld ruimen - het tweede ontslag binnen één seizoen. Ruzies met collega's, onenigheid met de pers, tegenvallende resultaten. Enkele dagen eerder had hij nog gehoord te mogen aanblijven. Óók bij degradatie. Zijn werkgever hoopte door het ontslaan van Verbeek op een schokeffect, maar mede door de vele blessures was er geen redden meer aan. De traditionverein degradeerde naar het tweede niveau. Zonder Verbeek, al zouden ze de coach een jaar later daar wel treffen.

VfL Bochum - seizoen 2016/17

REDEN: VERSCHIL IN OPVATTINGEN

Een uiterst vreemde timing om een coach te ontslaan. Aan de vooravond van een nieuw voetbalseizoen. Blijkbaar is er lang getwijfeld om Verbeek op straat te zetten. Nee, de resultaten waren niet geweldig en Verbeek was in de media nog altijd zo nors als we hem in Nederland kennen, maar dat hij niet aan het nieuwe seizoen mocht beginnen, had niemand verwacht. Verbeek zelf dan ook niet. "Het verschil tussen de opvattingen over de doelstelling was te groot", sprak de voorzitter. Verbeek, gedreven als altijd, zal ongetwijfeld geen genoegen hebben genomen met een plek in de middenmoot. Gezien de kwaliteit van de selectie en de prestaties de afgelopen jaren, lijkt dat echter wel het hoogst haalbare voor Bochum. Dus komt er ook aan het tweede avontuur van Verbeek in Duitsland voortijdig een einde.

In Almelo en Heerenveen, waar ze de gebruiksaanwijzing van Verbeek goed kennen, presteerde hij meer dan uitstekend. Maar buiten zijn vertrouwde omgeving, werd hij overal voortijdig de laan uitgestuurd.

Dus heeft Verbeek bij zijn volgende club, al zal dat gezien zijn vaderschap wellicht even duren, succes nodig om niet van een goede veldtrainer af te zakken naar een man die vaker wordt ontslagen dan dat hij werk heeft. Want anders dreigt hij in een rijtje trainers met namen als Robert Maaskant, Foeke Booy, Wiljan Vloet of Ricardo Moniz te komen. Er is overigens niet zozeer iets mis met hen, maar Verbeek droomde bij Feyenoord van de absolute top. Die lijkt momenteel in elk geval verder weg dan ooit.