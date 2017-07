Zo gaat het nieuwe FC Barcelona van Valverde eruit gaat zien

Het 4-3-3-systeem dat onder Frank Rijkaard werd geherintroduceerd en waarmee Barcelona de nodige furore maakte, zal komend seizoen langzaam, maar zeker ter zijde worden geschoven. Een nieuwe impuls heeft Barca nodig, zo meent de nieuwbakken coach.

En laat hij bij zijn vorige club Athletic Bilbao nou een groot fan zijn geweest van een 4-2-3-1 systeem. Geen echte buitenspelers meer, al had Barcelona die ook amper, en een nieuwe positie voor Lionel Messi: achter de spitsen. Met enkele gerichten aankopen moet de selectie van de Catalanen zeker in staat zijn om dit razendsnel op te pakken.

De gedachte dat de kleine Argentijn achter de spits zou eindigen, was in Catalonië al veel langer bekend. Dichterbij het doel. Gevaarlijker - al zijn de ruimtes natuurlijk ook veel kleiner. Met zijn geniale steekpasses zou hij tot op late leeftijd als nummer tien kunnen fungeren. Anderzijds wordt zijn rol in het verdedigen kleiner. Messi deed in de omschakeling van aanvallen naar verdedigen al bitterweinig, wat nog weleens voor gevaar zorgde vanwege de opkomende backs. In het nieuwe systeem zal dat voor minder problemen moeten gaan zorgen, omdat er een blok achter hem staat en twee middenvelders aan de buitenkant die naar binnen kunnen komen om druk op het centrale duo te zetten.

ACHTERHOEDE

Niet alleen een nieuw systeem, maar ook nieuwe spelers gaan er komen voor Barcelona. Te beginnen achterin: Jordi Alba krijgt aan de linkerkant zijn plekje en het vertrouwen terug, maar rechtsachter is er na het vertrek van Dani Alves nooit een waardige vervanger gekomen. Sergio Roberto, de Braziliaan Merlon, Aleix Vidal en ook André Gomes: geen van allen voldeed op die plek.

Dus gaat Valverde de transfermarkt op. Droomkandidaat? Héctor Bellerín van Arsenal. Komt uit Barcelona, spreekt de taal, kent de cultuur en heeft zich sterk ontwikkeld. Maar is wel bijzonder duur. En bovendien dusdanig beschaafd dat hij nooit in het openbaar om een transfer zou vragen. De alternatieven zijn beduidend minder: Sebastien Corchia (Lille), Nelson Samedo (Benfica) of Djibril Sidibe (AS Monaco). Toch is er een impuls nodig.

Verder zal er wellicht nog een extra centrale verdediger worden gehaald, op de plek van de overbodige Thomas Vermaelen. Maar met Javier Mascherano (die overigens zomaar deze zomer zou kunnen vertrekken), Samuel Umtiti en Gerard Piqué zijn de basisplekken redelijk bezet. Een extra optie kan gezien het drukke speelschema van de Catalanen echter geen kwaad.

Ter Stegen / Cillessen Bellerín Piqué Umtiti Alba

MIDDENVELD

Verder staat ook Marco Verratti al wekenlang bovenaan het wensenlijstje van Valverde. Hij moet samen met Sergio Busquets het centrale blok op het middenveld gaan vormen. Sergio Roberto en André Gomes zijn de alternatieven voor die positie. Hetzelfde geldt voor de controleurs Ivan Rakitic, Rafinha en Sergi Samper. Zij zullen zich op het overvolle middenveld moeten gaan bewijzen. De zwakste schakels vallen af en mogen vertrekken.

Van de drie aanvallende middenvelders zijn er twee spelers altijd verzekerd van een basisplaats. Ook onder Valverde. Messi gaat de plek achter de spits, en wellicht als het tactisch zo uitkomt links op het middenveld, invullen. Neymar zal hetzelfde doen aan de rechterkant. Blijft er nog één plek over. Andrés Iniesta zal voor die plek in aanmerking komen, maar ook Denis Suárez (over wie overigens veel twijfels bestaan in Catalonië), Arda Turan en Gerard Deulofeu zullen hopen op een plekje achter of rechts van de diepe spits. In elk geval zal diegene veel loopwerk voor Messi moeten verrichten. Ook dat is een serieuze eis die Valverde zal stellen.

Sergio Busquets Verratti Deulofeu Messi Neymar





SPITS

De plek waar de nieuwe coach vooralsnog het minste hoeft te kiezen. Met Luis Suárez lijkt de diepe spits bekend en met Paco Alcácer is het alternatief ook meteen duidelijk. Al kan Valverde natuurlijk net zo goed Messi / Neymar een linie naar voren schuiven en zo ruimte creëren voor de spelers daarachter, waar de concurrentie een stuk groter is dan helemaal voorin. Het nieuwe team moet er ongeveer zo uit gaan zien:

Ter Stegen Bellerín Piqué Umtiti Alba Sergio Busquets Verratti Deulofeu Messi Neymar Suárez

4-2-3-1 gaat het dus vermoedelijk worden. Twee grote aankopen moeten er in elk geval gedaan worden, al vallen ook namen als Coutinho (Liverpool, voor bij de voorste drie op het middenveld), Cesar Azpilicueta (Chelsea, als back) en Douglas Costa (Bayern München, als rechtermiddenvelder) regelmatig in Catalonië. Die namen lijken vooralsnog een stuk minder waarschijnlijk. Ook zal Jasper Cillesen vermoedelijk nog altijd Ter Stegen voor zich moeten dulden komend jaar. Maar dat er ook veel gaat veranderen komend seizoen, dat staat vast. Kan Barcelona op deze manier weer op jacht naar de allergrootste prijzen?