Rooney terug bij Everton: een zoektocht naar vertrouwen

Bij zijn presentatie op Goodison Road gaf Wayne Rooney toe thuis jarenlang een Everton-pyjama te hebben gedragen. Een opmerkelijk idee. Kunt u het u voorstellen: Rooney, die zondagmiddag als speler van Manchester United met een prachtige omhaal de Manchester Derby besliste, lag zondagavond te slapen in een donkerblauw kleedsel met een Everton-embleem. Veel fans niet. Het was die ene onthulling, die supporters van de Premier League-nodig hadden om hun nieuwe - en tegelijkertijd ook hun oude - ster weer volledig te omarmen. De hype is aan. De uitspraak zal tot in de lengte van dagen gebruikt worden op social media, journalisten zullen jarenlang aan het kledingstuk refereren in interviews en de merchandise-afdeling van Everton zal de verkoop van clubpyjama's uitmelken alsof het de uiers van een koe zijn. Wie weet veranderen The Toffees hun clublogo wel in een pyjama. In het wondere, gekke voetbalwalhalla genaamd Engeland valt niks helemaal uit te sluiten.

Geliefd zijn; het is waarschijnlijk alles waar Rooney naar op zoek was. De grootheid in status die de voetballer in de afgelopen vijftien jaar heeft geadopteerd, is onbeschrijfelijk. Neem zijn doorbraak bij Everton. Een zestienjarige Rooney debuteerde op 17 augustus 2002 als een enorm jong broekie voor de club in een thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Twee seizoenen later vertrok hij naar Manchester United als een van de grootste talenten die de club ooit heeft gehad. De cijfers die hij op dat moment kon overleggen waren voor zijn leeftijd indrukwekkend: 65 Premier League-wedstrijden, 14 doelpunten. Rooney was op dat moment 18 jaar, maar had zijn plek in de clubgeschiedenis al verdiend.

Ook in Manchester zou Rooney een legendarische status verwerven. Niet omdat hij de beste voetballer uit de clubgeschiedenis was. Nee, qua klasse en balvernuft kan Rooney waarschijnlijk niet tippen aan medeclubiconen als Eric Cantona, Ryan Giggs of George Best. De kwaliteiten van de Engelsman lagen in de zestien van de tegenstander, waar hij als tweede spits jarenlang doelpunt na doelpunt produceerde. Op een manier zoals niemand in de grote historie van de club hem voordeed. Want 253 goals na zijn entree in 2004 is er geen enkele speler die meer goals voor Manchester United maakte dan Wayne Rooney.

Knokken voor een basisplaats

Ondanks dat soort duizelingwekkende getallen zag Rooney zijn status de laatste jaren steeds verder afbrokkelen. Onder Fergusons opvolger, David Moyes, viel de schade nog mee. De Schot probeerde voort te borduren op het werk van zijn voorganger en speelde in een systeem waarin Rooney het beste tot zijn recht kwam: 4-4-2. Zijn persoonlijke cijfers waren aan het eind van het seizoen redelijk (de spits kwam tot 17 competitiedoelpunten), maar Manchester United had een elftal dat uit balans was en werd zevende in de Premier League. De kritiek op Rooney, die vaak niet in staat was zijn ploeg op sleeptouw te nemen, was enorm.

Het was het begin van het einde van Rooneys succesperiode bij Manchester United. Moyes' opvolger Louis van Gaal maakte de Engelsman nog tot aanvoerder van The Red Devils, maar wist op het veld niet wat hij met hem aan moest. Van Gaal was geen fan van een tweespitsensysteem en liet Rooney zodoende uitzakken naar het middenveld. De eigenzinnige Nederlander stelde hem zelfs een tijd op als 'nummer 6' en daar was Rooney meer bezig met ballen afpakken dan met doelpunten maken. Het vertrouwen in hem als goalgetter ontbrak.

Onder José Mourinho zou de situatie van Rooney van kwaad tot erger gaan. De Portugees vond de Engels international geen spits én geen middenvelder. Op persconferenties zei Mourinho dat hij Rooney zag als een '9,5', een speler die tussen beide linies hangt. Het waren positief bedoelde woorden, maar ze bleken vrij loos op het moment dat de coach helemaal geen plek had voor die positie in zijn formatie. Het gevolg: Rooney kende zijn slechtste jaar bij Manchester United en kwam maar tot vijf goals.

Nieuw hoofdstuk

Waar Sir Alex Ferguson Rooney vaak tot grote hoogtes liet stijgen, toonden zijn opvolgers geen begrip voor zijn kwaliteiten. Ze probeerden stuk voor stuk de Engelsman in het elftal te posteren, maar vaak bleken experimenten met de aanvaller vrij zinloos. Was het nou een aanvaller of een middenvelder? Vooral Van Gaal en Mourinho hadden het antwoord niet paraat.

Rooney noemde de gesprekken met Everton-coach Ronald Koeman als voornaamste reden terug te keren naar de club waar hij zijn carrière begon. Het geeft de indruk dat de Nederlander een sterk verhaal heeft over hoe hij het mysterie-Rooney op kan lossen. Voor Rooney zal dat als muziek in de oren klinken. Eindelijk weer een coach met een visie over hem. Eindelijk weer een coach die hem vertrouwen geeft. Eindelijk weer een coach waardoor hij zijn Everton-pyjama met iets meer trots kan dragen.