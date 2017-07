'Real Madrid wil de hoofdprijs betalen voor Davinson Sánchez'

Nadat eerder FC Barcelona in de race was voor Davinson Sánchez, heeft ook Real Madrid zich gemeld bij Ajax. De Koninklijke wil de verdediger ook dolgraag binnenhalen.

Dat weet Antena2 althans. Volgens het medium heeft de Spaanse grootmacht liefst veertig miljoen euro over voor de Colombiaan, die de opvolger moet worden van Pepe, die deze zomer transfervrij is vertrokken uit Madrid.

Na een uitstekend eerste seizoen staan de clubs in de rij voor de sloper van Ajax, die met name in de Europa League veel indruk maakte. Naast Barcelona en Real Madrid, hadden naar verluidt ook Internazionale en Juventus eerder al belangstelling.